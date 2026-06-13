Καμπούρη: «Δεν υπήρχε ποτέ περίπτωση να μιλήσω δημόσια για τους λόγους που αποχωρώ από το Πρωινό»

Η Δέσποινα Καμπούρη εκανε δηλώσεις στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι!» και ανακοίνωσε πως αποχωρεί από την εκπομπή Πρωινό με τον Γιώργο Λιάγκα. Η δημοσιογράφος εξήγησε πως για λόγους επαγγελματισμού δεν προτίθεται να αναφέρει δημόσια τις αιτίες της απόφασής της.

«Έρχεται η ώρα που όλοι θα ξεκουραστούμε, νομίζω ότι ήταν μια πιεστική χρονιά για όλους τους ανθρώπους που δουλεύουν στην τηλεόραση, οπότε όλοι περιμένουμε πώς και πώς να βρεθούμε με τα αγαπημένα μας πρόσωπα σε μια παραλία λίγο να ξεφύγει το μυαλό. Σε όλα τα επίπεδα ο καθένας για τους δικούς του λόγους. Οι αλλαγές συμβαίνουν στη ζωή μας, την επαγγελματική. Δεν έχουμε κάτι να κρύψουμε.

Πιστεύεις ότι θα υπήρχε ποτέ περίπτωση εγώ δημόσια να μιλήσω και να πω τους λόγους που αποχωρώ; Ας πούμε, με ρώτησε πρόσφατα ένας δημοσιογράφος: «Σε κούρασε το πρωινό;». Και ως διαπίστωση, όχι ως αιτία που αποφάσισα να φύγω, απάντησα ότι η αλήθεια είναι ότι το πρωινό ξύπνημα είναι κάτι δύσκολο, δεν είναι το πιο ευχάριστο πράγμα που μπορεί να σου συμβεί.

Αυτό δεν σημαίνει ότι αυτός είναι ο λόγος που εγώ αποχώρησα. Κατάλαβες; Θέλω να σου πω για αυτό φοβάμαι εγώ αυτές τις συνεντεύξεις. Πολλές φορές μιλάς ανθρώπινα, όπως θα μιλούσαμε αν δεν υπήρχε η κάμερα, και ξαφνικά βλέπεις τίτλους «Ο λόγος της αποχώρησης». Δεν θα μιλούσα δημόσια ποτέ για τους λόγους που αποφασίζει ένας επαγγελματίας να σταματήσει από μια δουλειά», είπε χαρακτηριστικά.

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