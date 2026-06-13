Σαλαμίνα: 30χρονη ξυλοκοπήθηκε άγρια από τέσσερις Τούρκους

Ένα περιστατικό άγριου ξυλοδαρμού σημειώθηκε στη Σαλαμίνα, όταν τέσσερις Τούρκοι επιτέθηκαν και ξυλοκόπησαν νεαρή γυναίκα.

Σύμφωνα με το Star, οι τέσσερις άνδρες ηλικίας 18, 20, 40 και 50 ετών ξυλοκόπησαν άγρια την 30χρονη Ελληνίδα για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία.

Όπως περιέγραψε μάρτυρας, οι κραυγές αγωνίας της γυναίκας ακούστηκαν σε όλο το λιμάνι. «Ακούσαμε φωνές. Βγήκαμε όλοι από την καφετέρια. Είδαμε μια γυναίκα να τρέχει και να φωνάζει βοήθεια. Εκείνη την ώρα οι αστυνομικοί έπιασαν τους Τούρκους», είπε χαρακτηριστικά.

Το θύμα της επίθεσης για να σωθεί έτρεξε και μπήκε στην κοντινότερη καφετέρια για τις πρώτες βοήθειες. Στελέχη του Λιμενικού Σώματος έφτασαν άμεσα στο σημείο και έσωσαν την κοπέλα, περνώντας χειροπέδες στους τέσσερις άνδρες.

Η τραυματίας μεταφέρθηκε εσπευσμένα από τη Σαλαμίνα σε νοσοκομείο της Αθήνας. Ευτυχώς έφερε ελαφρά τραύματα, ωστόσο παραμένει σε κατάσταση σοκ από την επίθεση.

Οι τέσσερις Τούρκοι είναι μόνιμοι κάτοικοι της Σαλαμίνας. Έφτασαν στο κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά, για να δώσουν εξηγήσεις, όμως αφέθηκαν ελεύθεροι και πήραν αναβολή για να απολογηθούν στις 18 Ιουνίου.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία με τη βαρύτατη κατηγορία της βαριάς σωματικής βλάβης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Νέο Σύμφωνο Μετανάστευσης: Τι αλλάζει από σήμερα στην Ε.Ε. και την Ελλάδα

Φράγμα Φανερωμένης: Το σχέδιο για να μη μείνει σταγόνα χαμένη στη Μεσαρά

Ολυμπιακός - Φερεντσβάρος 17-14 : Πρωταθλήτριες Ευρώπης για 4η φορά!