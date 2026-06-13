Πρίγκιπας Χάρι: Έφαγε «πόρτα» και από τον τελικό του Μουντιάλ την ώρα που ο Ουίλιαμ πιθανόν να είναι

Ο Πρίγκιπας Χάρι βρίσκεται εκτός του καταλόγου των επισήμων προσκεκλημένων για τον επερχόμενο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου ποδοσφαίρου, ο οποίος έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί την Κυριακή 19 Ιουλίου.

Η αναμέτρηση θα λάβει χώρα στο MetLife Stadium του Νιου Τζέρσεϊ, το οποίο έχει μετονομαστεί προσωρινά σε New York New Jersey Stadium και υπέστη τροποποιήσεις με την αφαίρεση 1.740 θέσεων. Παρά την προσέλευση διεθνών προσωπικοτήτων, ο Δούκας του Σάσεξ δεν θα δώσει το «παρών», με τις πληροφορίες να συνδέουν την απουσία του με τον Ντέιβιντ Μπέκαμ.

Η ρήξη στις σχέσεις των δύο πλευρών χρονολογείται από την περίοδο που ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ εξέφρασαν υπόνοιες ότι το ζεύγος Μπέκαμ διοχέτευε προσωπικά τους δεδομένα στα βρετανικά μέσα ενημέρωσης, γεγονός που οδήγησε στην κατάρρευση της φιλίας τους, παρά την παρουσία του αθλητή και της συζύγου του στον βασιλικό γάμο του 2018.

Σχετικά με την αντίδραση του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή, πηγή από το περιβάλλον του ξεκαθάρισε: «Ο Ντέιβιντ δεν το συγχώρησε ποτέ. Η κατηγορία αυτή κατέστρεψε την εμπιστοσύνη. Από εκείνο το σημείο και μετά δεν υπήρχε επιστροφή».

Η μετατόπιση των Μπέκαμ και η σύγκριση των δύο κόσμων

Η ψυχρότητα αυτή οδήγησε την οικογένεια Μπέκαμ σε στενότερη προσέγγιση με τον πρίγκιπα Ουίλιαμ και την Κέιτ Μίντλετον, με την Πριγκίπισσα της Ουαλίας να επιλέγει συχνά ενδύματα του σχεδιαστικού οίκου της Βικτόρια Μπέκαμ.

Αναφερόμενη στη στάση που κράτησαν τα δύο ζευγάρια, μια άλλη πηγή επεσήμανε: «Οι Μπέκαμ επέλεξαν τον Ουίλιαμ και ο Χάρι κατάλαβε ακριβώς τι σήμαινε αυτό. Η σχέση τους έχει τελειώσει εδώ και χρόνια».

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