Ειδικό «επίδομα ενοικίου» από τον ΟΠΕΚΑ: Ποια αλλαγή έρχεται στην καταβολή του

Μια σημαντική αλλαγή αναμένεται να υπάρξει στην καταβολή του ειδικού «επιδόματος ενοικίου» ύψους έως και 362 ευρώ για τον μήνα Ιούνιο 2026 από τον ΟΠΕΚΑ στους δικαιούχους συνταξιούχους.

Πρόκειται για το επίδομα στεγαστικής συνδρομής ανασφάλιστων ανηλίκων, το οποίο θα καταβληθεί την Τρίτη, 30 Ιουνίου 2026 στους πολίτες ηλικίας άνω των 67 ετών που μισθώνουν την κύρια κατοικία και των οποίων η αίτηση τους έχει εγκριθεί, εφόσον πληρούν κάποια συγκεκριμένα κριτήρια.

Η αλλαγή που προβλέπεται να υπάρξει στην πληρωμή του τρέχοντος μηνός σχετίζεται με την πιλοτική λειτουργία του Εθνικού Μητρώου Παροχών και Ενισχύσεων από την 1η Ιουνίου 2026, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και το επίδομα στεγαστικής συνδρομής ανασφάλιστων ανηλίκων.

Αυτό πρακτικά σημαίνει πως, θα υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια στη χορήγηση του επιδόματος σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα, καθώς οι δικαιούχοι θα ελεγχθούν στο εάν παίρνουν και άλλα επιδόματα από το κράτος και εάν πράγματι τα δικαιούνται.

Τα παραδείγματα

Παρακάτω παραθέτονται κάποια σχετικά παραδείγματα αναφορικά με την ενεργοποίηση του Εθνικού Μητρώου Παροχών και Ενισχύσεων.

Αναλυτικά:

Εάν διαπιστωθεί ότι, κάποιος λαμβάνει ταυτόχρονα και το επίδομα στεγαστικής συνδρομής ανασφάλιστων ανηλίκων και το επίδομα στέγασης, τότε θα διακοπεί η χορήγηση στο ένα. Και αυτό διότι, απαγορεύεται να χορηγούνται σε κάποιον περισσότερα από ένα επιδόματα για τον ίδιο ακριβώς σκοπό, δηλαδή για την πληρωμή ενοικίου.

Και αυτό διότι, απαγορεύεται να χορηγούνται σε κάποιον περισσότερα από ένα επιδόματα δηλαδή για την πληρωμή ενοικίου. Εάν κάποιος παίρνει το επίδομα στεγαστικής συνδρομής ανασφάλιστων ανηλίκων και κάποιο προνοιακό επίδομα αναπηρίας, τότε θα ελεγχθεί εάν πράγματι τα δικαιούται και τα δύο.

Ποιοι θα λάβουν 362 ευρώ και ποιοι κάτω των 362 ευρώ

Υπενθυμίζεται πως, το επίδομα στεγαστικής συνδρομής ανασφάλιστων ανηλίκων καταβάλλεται απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων και όχι μέσω προπληρωμένης κάρτας. Και το ποσό του επιδόματος πληρώνεται με τον εξής τρόπο. Ειδικότερα:

Εάν το ενοίκιο είναι κάτω των 362 ευρώ , για παράδειγμα 300 ευρώ, τότε θα δοθεί στον δικαιούχο ολόκληρο το ποσό που έχει συμφωνηθεί και που αναγράφεται στο ηλεκτρονικό μισθωτήριο συμβόλαιο.

, για παράδειγμα 300 ευρώ, τότε θα δοθεί στον δικαιούχο ολόκληρο το ποσό που έχει συμφωνηθεί και που αναγράφεται στο ηλεκτρονικό μισθωτήριο συμβόλαιο. Εάν το ενοίκιο είναι άνω των 362 ευρώ, τότε το ανώτατο ποσό του επιδόματος θα παραμένει στα 362 ευρώ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Νέο Σύμφωνο Μετανάστευσης: Τι αλλάζει από σήμερα στην Ε.Ε. και την Ελλάδα

Φράγμα Φανερωμένης: Το σχέδιο για να μη μείνει σταγόνα χαμένη στη Μεσαρά

Ολυμπιακός - Φερεντσβάρος 17-14 : Πρωταθλήτριες Ευρώπης για 4η φορά!