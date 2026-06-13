Νέα Αριστερά Ηρακλείου: Δεν υπάρχουν λαθραίοι άνθρωποι. Υπάρχουν μόνο άνθρωποι

Η Νέα Αριστερά Ηρακλείου παρακολουθεί με ιδιαίτερη ανησυχία το ζήτημα των αυξημένων προσφυγικών ροών και καταδικάζει το αδιέξοδο που έχει διαμορφωθεί σχετικά με την εξεύρεση κατάλληλου χώρου προσωρινής φιλοξενίας προσφύγων στον Νομό Ηρακλείου, με κύρια ευθύνη της πολιτείας και της ακροδεξιάς αντιμεταναστευτικής πολιτικής που εφαρμόζει με το δόγμα Πλεύρη. Η ακραία αυτή πολιτική είναι στην ουσία που πυροδοτεί και υποθάλπει τις ξενοφοβικές και ρατσιστικές τοποθετήσεις στην τοπική δημόσια συζήτηση.

Η διαχείριση των αφίξεων προσφύγων και μεταναστών οφείλει να βασίζεται, καταρχήν, στις αρχές του διεθνούς δικαίου και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά και στην ουσιαστική στήριξη των τοπικών κοινωνιών που καλούνται να ανταποκριθούν στις αυξημένες ανάγκες υποδοχής. Η ενίσχυση των δομών φιλοξενίας, η παροχή των αναγκαίων πόρων και μέσων προς τους Δήμους και την Περιφέρεια, καθώς και η δυνατότητα άμεσης ανταπόκρισης σε έκτακτες και απρόβλεπτες ροές αποτελούν βασικές προϋποθέσεις ανθρώπινης και αποτελεσματικής αντιμετώπισης του ευαίσθητου αυτού προβλήματος.

Ο σεβασμός της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, η πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη, η φιλοξενία σε αξιοπρεπείς και ανοιχτές δομές, η ταχεία και δίκαιη εξέταση των αιτημάτων ασύλου, καθώς και η προώθηση της κοινωνικής ένταξης και ενσωμάτωσης όσων αποκτούν νόμιμο καθεστώς παραμονής, αποτελούν ένα συνεκτικό πλαίσιο, που θα εκτείνεται από την διάσωση των ανθρώπων που κινδυνεύουν στις θάλασσές μας μέχρι την αρμονική διαβίωσή τους στην ελληνική κοινωνία.

Σε δεύτερο επίπεδο, η ανάληψη πρωτοβουλιών σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι απαραίτητη για την ομαλή διαχείριση του μεταναστευτικού φαινομένου εντός της ΕΕ, με διευκόλυνση κυκλοφορίας προσφύγων/-ισσών στο πρότυπο του συστήματος προσωρινής προστασίας των Ουκρανών προσφύγων, και ανατροπή του απαράδεκτου νέου Συμφώνου για τη Μετανάστευση.

Είναι βέβαιο ότι οι ροές, ιδιαίτερα στη νότια Κρήτη, θα εντείνονται συνεχώς, όσο συνεχίζεται η εκμετάλλευση των ανθρώπων, όσο δεν σταματούν οι απάνθρωπες συνθήκες του πολέμου και της γενοκτονίας, τόσο στην περιοχή της Δ. Ασίας όσο και στην Αφρική. Η χώρα μας δυστυχώς είναι εγκλωβισμένη στη στήριξη των επιτιθέμενων σε αυτές τις συρράξεις, προσδεδεμένη στη βαρβαρότητα του γενοκτόνου Ισραήλ. Τώρα βρισκόμαστε αντιμέτωποι με τα αποτελέσματα και της δικής μας στάσης. Η Νέα Αριστερά θα συνεχίσει να παλεύει για την αλλαγή στάσης της Ελληνικής κυβέρνησης στην εξωτερική πολιτική και την πολιτική συμμαχιών, μέσα από την ενδυνάμωση του αντιπολεμικού κινήματος και την ενίσχυση της Αριστεράς στην πολιτική σκηνή.



Απέναντι στις φωνές του ρατσισμού, της μισαλλοδοξίας και του φόβου, η Νέα Αριστερά στέκεται αλληλέγγυα σε κάθε άνθρωπο που έχει ανάγκη, ανεξάρτητα από την εθνικότητα, τη θρησκεία ή τον τόπο προέλευσής του.

Γιατί δεν υπάρχουν λαθραίοι άνθρωποι. Υπάρχουν μόνο άνθρωποι.

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