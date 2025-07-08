Τέξας: Πάνω από 100 οι νεκροί από τις πλημμύρες

Οι καταστροφικές πλημμύρες που σάρωσαν το Τέξας, στον αμερικανικό Νότο, άφησαν πίσω πάνω από εκατό νεκρούς, ανάμεσά τους δεκάδες παιδιά, κατά νεότερους απολογισμούς των θυμάτων που ανακοινώθηκαν χθες Δευτέρα από τις τοπικές αρχές.

Στην κομητεία Κερ, που υπέστη το πιο βαρύ χτύπημα, καταμετρώνται 84 θύματα, ανάμεσά τους 28 παιδιά. Συνολικά, στο κεντρικό τμήμα της πολιτείας οι θάνατοι είναι 104 μέχρι στιγμής.

Ο κυβερνήτης του Τέξας, ο Γκρεγκ Άμποτ, προειδοποίησε με ανακοίνωσή του χθες πως υπάρχει ακόμη «απειλή» να εκδηλωθούν νέες «ισχυρές βροχές, ικανές να προκαλέσουν πλημμύρες», εν μέσω των συνεχιζόμενων ερευνών για αγνοούμενους.

«Το Τέξας πενθεί. Η οδύνη, το σοκ που περάσαμε τις τελευταίες μέρες ράγισαν την καρδιά της πολιτείας μας», σχολίασε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ο τεξανός γερουσιαστής Τεντ Κρουζ.

Ανάμεσα στα θύματα είναι 27 παιδιά και επιβλέποντες σε κατασκήνωση θηλέων χριστιανικής οργάνωσης, στο Camp Mystic, στην όχθη του ποταμού Γκουανταλούπε, όπου βρίσκονταν 750 άνθρωποι, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σκοπεύει να πάει στην πολιτεία την Παρασκευή (11η Ιουλίου), επιβεβαίωσε ο Λευκός Οίκος, κατακεραυνώνοντας ταυτόχρονα όσους επικρίνουν τις περικοπές χρηματοδότησης στην αμερικανική μετεωρολογική υπηρεσία, τονίζοντας πως μείωσαν την αξιοπιστία των προβλέψεων και των έκτακτων δελτίων της.

Το να χαρακτηρίζεται ο πρόεδρος Τραμπ «υπεύθυνος για τις πλημμύρες είναι βδελυρό ψέμα, χωρίς κανένα νόημα αυτή την περίοδο εθνικού πένθους», είπε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ χθες σε δημοσιογράφους.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

