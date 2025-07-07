Eurostat: Μόνο στο 23,6% των νοικοκυριών της ΕΕ υπάρχουν παιδιά - Η εικόνα στην Ελλάδα

Στην ΕΕ υπάρχουν σχεδόν 202 εκατομμύρια ιδιωτικά νοικοκυριά, εκ των οποίων μόνο στο 23,6% των νοικοκυριών ζουν παιδιά, σύμφωνα με στοιχεία του 2024 που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία Eurostat.

Η Ελλάδα κατέγραψε ποσοστό 25,7%, πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Τα υψηλότερα ποσοστά νοικοκυριών με παιδιά καταγράφηκαν στις εξής χώρες:

Σλοβακία (35,6%),

την Ιρλανδία (31,0%)

και την Κύπρο (28,6%).

Αντίθετα, τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν

στη Φινλανδία (18,0%),

τη Λιθουανία (19,6%)

και τη Γερμανία (20,1%)

Σχεδόν στα μισά (49,8%) νοικοκυριά με παιδιά στην ΕΕ, υπάρχει μόνο ένα παιδί.

In 2024, in the EU, there were nearly 202 million private households. 23.6% included children, 76.4% did not. 👨‍👩‍👧🏡 Highest shares of households with children in: 🇸🇰Slovakia (35.6%)

🇮🇪Ireland (31.0%) Lowest:

🇫🇮Finland (18.0%)

🇱🇹Lithuania (19.6%) — EU_Eurostat (@EU_Eurostat) July 7, 2025

Στο 37,6% των νοικοκυριών ζουν δύο παιδιά και στο 12,6% ζουν τρία ή περισσότερα παιδιά.

Τα νοικοκυριά με ένα παιδί ήταν τα περισσότερα σε όλες τις χώρες της ΕΕ, εκτός από την Ολλανδία, όπου το ποσοστό των νοικοκυριών με δύο παιδιά είναι υψηλότερο.

Τα νοικοκυριά με τρία ή περισσότερα παιδιά ήταν τα λιγότερα σε όλες τις χώρες της ΕΕ. Το ποσοστό τους μεταξύ όλων των νοικοκυριών με παιδιά κυμαινόταν από 20,6% στην Ιρλανδία, 18,1% στη Σουηδία και 17,4% στη Φινλανδία, έως 6,2% στην Πορτογαλία, 6,4% στη Βουλγαρία και 7,6% στην Ιταλία.

Διαβάστε επίσης:

Τέξας: Το «ποτάμι του θανάτου» που υπερχείλισε σε λιγότερο από μία ώρα - Το ανατριχιαστικό βίντεο

ΗΠΑ κατά Χαμάς για επίθεση σε Αμερικανούς στη Γάζα