Τέξας: Το «ποτάμι του θανάτου» που υπερχείλισε σε λιγότερο από μία ώρα - Το ανατριχιαστικό βίντεο

Ένα ανατριχιαστικό βίντεο timelapse που κυκλοφόρησε δείχνει πώς ο ποταμός του Τέξας φούσκωσε πάνω από 9 μέτρα σε μόλις 45 λεπτά, πριν παρασύρει στον θάνατο τουλάχιστον 82 ανθρώπους, ανάμεσά τους δεκάδες παιδιά.

Μέχρι στιγμής, 40 ενήλικες και 28 παιδιά έχουν πεθάνει από τις πρώτες πρωινές ώρες της 4ης Ιουλίου - όταν οι ραγδαίες βροχοπτώσεις προκάλεσαν την άνοδο του ποταμού Γουαδαλούπη πάνω από 9 μέτρα πάνω από την κανονική του στάθμη σε λιγότερο από μία ώρα.

Οι ομάδες διάσωσης εξακολουθούν να αναζητούν 41 αγνοούμενα θύματα, συμπεριλαμβανομένων 11 κοριτσιών που βρίσκονταν στο Camp Mystic, μια χριστιανική θερινή κατασκήνωση κατά μήκος του ποταμού στην κομητεία Kerr, όταν συνέβη η τραγωδία. Το τρομακτικό βίντεο από τις 4 Ιουλίου, που δημοσιεύτηκε στο X, δείχνει τις πλημμύρες να αυξάνονται από τις 5 μ.μ. έως τις 6 μ.μ. με ανησυχητικό ρυθμό, καθώς οχήματα και ντόπιοι στο βάθος παγιδεύονται πίσω από το ποτάμι.

Από τις 5:15 μ.μ. έως τις 5:20 μ.μ. περίπου, τα θολά νερά φαίνονται να σαρώνουν έναν δρόμο, ενώ παράλληλα κατακλύζουν εντελώς τα μικρότερα δέντρα και τους θάμνους. Για τα επόμενα 20 λεπτά, τα νερά ανεβαίνουν όλο και πιο ψηλά στον στενό δρόμο, καθώς οι κάτοικοι εγκαταλείπουν την καταστροφική σκηνή.

Αφού περάσει ολόκληρη η ώρα, μόνον δύο κορυφές δέντρων έχουν απομείνει ορατές, καθώς το νερό της πλημμύρας ρέει στην περιοχή με ορμή. Ένας ανήσυχος θεατής έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Όσοι κάνουν σχόλια σχετικά με εκκενώσεις και προειδοποιήσεις, παρακαλούμε σημειώστε: Το βίντεο ξεκινά στις 5:12. Σταματήστε το βίντεο στις 5:18 και κοιτάξτε τη στάθμη του νερού. Πού να τρέξει κανείς σε 6 λεπτά;»

Ένας άλλος πρόσθεσε: «Είναι πέρα ​​από τρελό να βλέπεις τα επίπεδα να ανεβαίνουν στο timelapse». Αξιωματούχοι στην κομητεία Kerr έχουν προειδοποιήσει έκτοτε ότι η περιοχή κοντά στο Johnson Creek και τον ποταμό Γουαδελούπη θα μπορούσε να ανέβει κατά 60 επιπλέον εκατοστά λόγω της επερχόμενης βροχής, καθώς ανακοίνωσαν ένα νέο κύμα εκκενώσεων.

Ο Nim Kidd, επικεφαλής της Διεύθυνσης Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών του Τέξας, συμβούλεψε την κομητεία Kerr να προετοιμαστεί για περισσότερες από τις θανατηφόρες βροχές που έχουν ήδη στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 80 ανθρώπους. «Υπάρχουν ανεπιβεβαίωτες αναφορές σε αυτό το σημείο για επιπλέον νερό που εισέρχεται. Και όπως ανέφερε ο κυβερνήτης, εξακολουθεί να βρέχει στην περιοχή», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου.

Οι ντόπιοι στο κεντρικό Τέξας παροτρύνονται να σκαρφαλώσουν σε υψηλότερο έδαφος μετά από περαιτέρω προειδοποιήσεις για ξαφνικές πλημμύρες ως αποτέλεσμα βροχής που πέφτει σε κορεσμένο έδαφος. Στις 6 Ιουλίου, η Daily Mail αποκάλυψε ότι η Υπηρεσία Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών του Τέξας προέβλεψε ότι ο αριθμός των νεκρών ως αποτέλεσμα των καταστροφικών πλημμυρών θα ξεπεράσει τους 100.

Σε email που εστάλη το Σάββατο (5/7), η υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών της πολιτείας ενημέρωσε τους συνεργάτες της ότι ο αριθμός των νεκρών θα ξεπεράσει τους 100, όπως επιβεβαίωσαν στην Daily Mail δύο διαφορετικές πηγές. Η εκτίμηση των νεκρών είναι πολύ διαφορετική από το μήνυμα που προβάλλουν δημόσια οι κρατικοί αξιωματούχοι, επιμένοντας ότι εξακολουθούν να αναζητούν ζωντανούς ανθρώπους και αρνούμενοι να πουν ότι οι προσπάθειες διάσωσης έχουν στραφεί στην ανάκτηση σορών.

«Οι κρατικές μας υπηρεσίες και οι τοπικοί συνεργάτες συνεχίζουν να αναζητούν ζωντανά θύματα», δήλωσε ο Kidd στους δημοσιογράφους σε συνέντευξη Τύπου το Σάββατο. «Η ελπίδα και η προσευχή μας είναι να υπάρχουν ακόμα ζωντανοί άνθρωποι εκεί έξω».

Τουλάχιστον πέντε κορίτσια, ηλικίας μεταξύ οκτώ και εννέα ετών, έχασαν τη ζωή τους στις πλημμύρες μετά την παράσυρση της καλοκαιρινής κατασκήνωσης στις 4 Ιουλίου. Ο διευθυντής της Χριστιανικής Κατασκήνωσης Mystic για κορίτσια, Ρίτσαρντ «Ντικ» Ίστλαντ, 70 ετών, πέθανε επίσης προσπαθώντας να σώσει κορίτσια, καθώς η βροχή ενός μήνα έπεσε μέσα σε λίγα λεπτά.

Οι νεότερες κατασκηνώτριες κοιμήθηκαν σε χαμηλά «διαμερίσματα» μέσα στις καμπίνες της κατασκήνωσης, ενώ τα μεγαλύτερα κορίτσια κοιμήθηκαν σε καμπίνες σε ψηλότερα εδάφη, σύμφωνα με τους NYT.

To ποτάμι που υπερχείλισε

Τα περισσότερα από τα αγνοούμενα κορίτσια είναι από την νεότερη ηλικιακή ομάδα, τα οποία κοιμόντουσαν λίγα μέτρα μακριά από τις όχθες του ποταμού Γουαδελούπη. Ο κυβερνήτης του Τέξας, Γκρεγκ Άμποτ, δήλωσε ότι περίπου 750 κορίτσια διέμεναν στην κατασκήνωση όταν χτύπησαν τα νερά της πλημμύρας.

Μερικά από αυτά που αγνοούνται ή πέθαναν στο Camp Mystic συνδέονται με πλούσιες οικογένειες του Highland Park. Γνωστό ως το Μπέβερλι Χιλς του Ντάλας, το Highland Park και οι γειτονικές Park Cities φιλοξενούν πολλά αγνοούμενα κορίτσια που ανήκουν σε εξέχουσες οικογένειες.

Μερικά έχουν δεσμούς με την Εκκλησία Μεθοδιστών του Highland Park - της οποίας το πιο διάσημο μέλος είναι ο πρώην πρόεδρος Τζορτζ Μπους. «Αυτή η κρίση επηρεάζει πολλές από τις οικογένειές μας και την τοπική κοινότητα, ανάμεσά τους γενιές γυναικών και οικογένειες που πήγαιναν στο Camp Mystic», έγραψε ο επικεφαλής πάστορας της Εκκλησίας Μεθοδιστών του Highland Park, Πολ Ράσμουσεν.

«Ένα από τα κορίτσια που αγνοούνται, η Χάντλεϊ Χάνα, είναι μέρος της εκκλησιαστικής μας οικογένειας. Παρακαλούμε προσευχηθείτε για την ασφάλειά της και για τους γονείς της, Νταγκ και Κάρι, μαζί με τις δύο αδερφές της». Πάνω από 300 άτομα παρακολούθησαν μια αγρυπνία χθες βράδυ για να προσευχηθούν για τους πλημμυροπαθείς.

