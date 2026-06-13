Αλέξης Γεωργούλης: "Δεν είμαι έτοιμος να κάνω οικογένεια, δεν έχω τη γνώση"

Ο Αλέξης Γεωργούλης μίλησε στο περιοδικό Hello για το ενδεχόμενο δημιουργίας οικογένειας, τονίζοντας ότι δεν βρίσκεται σε αυτή τη φάση της ζωής του, ενώ τόνισε πως αισθάνεται ότι δεν έχει τη γνώση γι' αυτό το βήμα.

«Όταν ήμουν μικρός. Μέσα από την ενδοσκόπηση, έχω αντιληφθεί ότι δεν είμαι έτοιμος να κάνω οικογένεια, δεν έχω τη γνώση. Ο αδερφός μου, ωστόσο, μου έχει πει “απλώς, γίνεται και μαθαίνεις κι εσύ παράλληλα"».

«Παλαιότερα. Δεν αισθάνομαι πλέον αυτή την ανάγκη», είπε χαρακτηριστικά.

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