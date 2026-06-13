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ΚΟΣΜΟΣ
Το Ισραήλ εκδίδει εντολές αναγκαστικής εκκένωσης σε 20 πόλεις και χωριά του Λιβάνου
Ισραήλ
clock 12:10 | 13/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Ο ισραηλινός στρατός διέταξε τους κατοίκους 20 πόλεων και χωριών του Λιβάνου να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του στρατού είπε στους κατοίκους να φύγουν αμέσως και να μετακινηθούν «βόρεια του ποταμού Ζαχράνι».

Ο στρατός «αναγκάζεται να δράσει με σφοδρότητα εναντίον της [Χεζμπολάχ]», ανέφερε στο X, προειδοποιώντας ότι «όποιος βρίσκεται κοντά σε μέλη, εγκαταστάσεις και μέσα μάχης της Χεζμπολάχ θέτει τη ζωή του σε κίνδυνο!».

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