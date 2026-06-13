Η κυβέρνηση των ΗΠΑ χρηματοδότησε δραστηριότητες βιολογικών εργαστηρίων που αφορούσαν επικίνδυνους παθογόνους οργανισμούς στην Ουκρανία και σε δεκάδες άλλες χώρες, ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Γραφείο του Διευθυντή Εθνικών Πληροφοριών των ΗΠΑ.

«Μετά από μήνες έρευνας σε αρχεία και έγγραφα της Κοινότητας Πληροφοριών, η Διευθύντρια των Εθνικών Πληροφοριών (DNI) Τούλσι Γκάμπαρντ αποκαλύπτει νέα στοιχεία για μακροχρόνια χρηματοδότηση από την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών για περισσότερα από 120 βιολογικά εργαστήρια σε περισσότερες από 30 χώρες.

Αυτά τα βιολογικά εργαστήρια περιλαμβάνουν εργαστήρια στην Ουκρανία, τα οποία ενδέχεται να κινδυνεύουν να παραβιαστούν λόγω του συνεχιζόμενου πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας.

Για παράδειγμα, η Κοινότητα Πληροφοριών είχε προειδοποιήσει προηγουμένως ότι ένα βιολογικό εργαστήριο στην Ουκρανία, το οποίο χρηματοδοτείται από τις ΗΠΑ, πιθανότατα φιλοξενούσε επικίνδυνα παθογόνα και παρέμενε ευάλωτο σε μακροχρόνιες απειλές <...> επίθεσης, κατάσχεσης ή ζημιάς», αναφέρει η δήλωση.

«Μέχρι τώρα, τα στοιχεία σχετικά με την πλήρη ύπαρξη και χρηματοδότηση αυτών των εργαστηρίων είχαν εν γνώσει τους αποκρυφθεί από τον αμερικανικό λαό», πρόσθεσε ο οργανισμός

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