Μασαχουσέτη: Μητέρα σκότωσε τα τρία παιδιά της με λάστιχα στον λαιμό τους μέχρι να πεθάνουν

Νέα σοκαριστικά στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας σχετικά με την πολύκροτη υπόθεση της Λίντσεϊ Κλάνσι, της μητέρας που κατηγορείται για τη δολοφονία των τριών παιδιών της τον Ιανουάριο του 2023 στη Μασαχουσέτη.

Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα, που παρουσιάστηκαν από τις εισαγγελικές αρχές της πολιτείας των ΗΠΑ, η 35χρονη πρώην νοσηλεύτρια ενήργησε με «ακραία αγριότητα και σκληρότητα», χρησιμοποιώντας ελαστικούς ιμάντες γυμναστικής για να αφαιρέσει τη ζωή των παιδιών της στο σπίτι της οικογένειας στο Ντάξμπερι της Μασαχουσέτης.

Μασαχουσέτη: Σοκάρουν τα νέα στοιχεία για τη μητέρα που σκότωσε τα τρία παιδιά της



Τα παιδιά της, η 5χρονη Κόρα, ο 3χρονος Ντόσον και ο μόλις 8 μηνών Κάλαν, εντοπίστηκαν νεκρά στο υπόγειο του σπιτιού από τον πατέρα τους, Πάτρικ Κλάνσι, ο οποίος εκείνη τη στιγμή βρισκόταν σε τηλεφωνική επικοινωνία με το κέντρο άμεσης βοήθειας. Σύμφωνα με τα έγγραφα της δικογραφίας, ο πατέρας ακούγεται να φωνάζει στους αστυνομικούς που έφταναν στο σημείο: «Σκότωσε τα παιδιά».



Τράβηξε τους ιμάντες μέχρι να πεθάνουν



Σημαντικό είναι σύμφωνα με τους εισαγγελείς, το γεγονός ότι ο πατέρας κατάφερε να αφαιρέσει γρήγορα τους ιμάντες από τους λαιμούς των παιδιών πριν φτάσουν οι διασώστες. Κατά την εκτίμησή τους, αυτό αποδυναμώνει το ενδεχόμενο οι ιμάντες να είχαν απλώς δεθεί και η κατηγορούμενη να είχε αποχωρήσει. Όπως υποστηρίζουν, τα στοιχεία δείχνουν πως η Κλάνσι τράβηξε η ίδια τους ιμάντες μέχρι να επέλθει ο θάνατος των παιδιών, γεγονός που, σύμφωνα με την εισαγγελία, καταδεικνύει τη σκοπιμότητα των πράξεών της.

Η δίκη αναμένεται να ξεκινήσει τον Ιούλιο και η εισαγγελική αρχή επιδιώκει να συμπεριληφθεί ως αποδεικτικό στοιχείο η ηχογραφημένη κλήση του Πάτρικ Κλάνσι στο 911, θεωρώντας την κρίσιμη για την τεκμηρίωση της υπόθεσης.

Τι υποστηρίζει η πλευρά της κατηγορούμενης



Από την πλευρά της υπεράσπισης, δεν αμφισβητείται ότι η Λίντσεϊ Κλάνσι προκάλεσε τον θάνατο των παιδιών της, ωστόσο, οι συνήγοροί της υποστηρίζουν ότι εκείνη την περίοδο βρισκόταν υπό ισχυρή φαρμακευτική αγωγή και έπασχε από σοβαρή επιλόχεια ψύχωση. Η υπεράσπιση αναμένεται να ζητήσει από το δικαστήριο να κριθεί αθώα λόγω ακαταλόγιστου.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι τόσο η ίδια η κατηγορούμενη, όσο και ο σύζυγός της έχουν στραφεί νομικά κατά των γιατρών που την παρακολουθούσαν, υποστηρίζοντας ότι δεν διέγνωσαν έγκαιρα και σωστά την κατάστασή της, με αποτέλεσμα να της χορηγήσουν ακατάλληλη θεραπευτική αγωγή.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Μπάρκα - Μπότσης: Η φωτογραφία από το pre wedding πάρτι τους