Τουρκία: Boeing συγκρούστηκε με πύργο ραντάρ - Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν

Αεροπορικό ατύχημα έλαβε χώρα στο αεροδρόμιο της Αττάλειας στην Τουρκία το απόγευμα της Πέμπτης 11 Ιουνίου, αφού αεροπλάνο Boeing 777 -3Q8 (TC-LKD) συγκρούστηκε κατά την προσγείωσή του με έναν πύργο ραντάρ.

Με βάση το ρεπορτάζ της «Hürriyet», στην τοπική έκδοσή της, έγινε λάθος από το αεροπλάνο σε ό,τι αφορά το διάδρομο τροχοδρόμησης, δηλαδή εκεί που μπαίνει το αεροπλάνο προκειμένου να τροχοδρομήσει μετά την προσγείωση, και χτύπησε έναν πύργο ραντάρ που ανήκει στο σύστημα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας.

In Turkey, a plane clipped a mast with its wing at Antalya Airport







There were 267 passengers on board, all of whom were evacuated. According to the airline, one person suffered minor injuries.







Passengers said that after the impact, oxygen masks dropped inside the cabin and one… pic.twitter.com/vbqOBKUcWv — NEXTA (@nexta_tv) June 12, 2026

Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, έπεσαν οι μάσκες οξυγόνου και τρεις επιβάτες, όπως αναφέρθηκε από το υπουργείο Μεταφορών της Τουρκίας, τραυματίστηκαν ελαφριά. Και αυτοί, όπως και οι υπόλοιποι, απομακρύνθηκαν με ασφάλεια. Το αεροσκάφος, από την άλλη, όπως και και ο πύργος ραντάρ υπέστησαν υλικές ζημιές από τη σύγκρουση, όπως φαίνεται και από το οπτικοακουστικό υλικό.

Τουρκία: Τεχνική έρευνα



Ο επικεφαλής επικοινωνίας της Turkish Airlines, το αεροσκάφος της οποίας συγκρούστηκε με τον πύργο ραντάρ, έγραψε στην πλατφόρμα X πως η δεξιά πτέρυγά του ήρθε σε επαφή μαζί του. Ο Γιάχια Ουστούν, συγκεκριμένα, τόνισε πως επιβάτης που υπέστη ελαφρά τραύματα ήταν «σε καλή υγεία». Επιπλέον, υπογράμμισε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη τεχνική έρευνα σχετικά με το περιστατικό.

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