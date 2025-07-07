ΗΠΑ: 33χρονος δικάζεται για live αποκεφαλισμό του πατέρα του με στόχο ανατροπή κυβέρνησης

Στο εδώλιο θα καθίσει σήμερα ένας 33χρονος από την Πενσιλβάνια, που κατηγορείται ότι σκότωσε τον πατέρα του και ανήρτησε βίντεο με το κομμένο κεφάλι του, ενώ παράλληλα καλούσε άλλους να τον βοηθήσουν να ανατρέψει την κυβέρνηση των ΗΠΑ.

O Τζάστιν Μον αντιμετωπίζει κατηγορίες για δολοφονία, βεβήλωση σορού, εγκλήματα που σχετίζονται με την τρομοκρατία και άλλα αδικήματα για τον φόνο το 2024 του πατέρα του, Μάικλ Μον, στο σπίτι τους στο Λέβιταουν, όπου ζούσαν μαζί με τη σύζυγο του θύματος και μητέρα του κατηγορουμένου, η οποία βρήκε και το πτώμα του άνδρα της στο μπάνιο.

Πυροβόλησε τον πατέρα του και τον αποκεφάλισε

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς ο Μον πυροβόλησε τον πατέρα του με πιστόλι που είχε αγοράσει πρόσφατα και στη συνέχεια τον αποκεφάλισε με κουζινομάχαιρο και ματσέτα. Το διάρκειας 14΄αποκρουστικό βίντεο που ανήρτησε στο YouTube παρέμεινε για αρκετές ώρες διαθέσιμο στην πλατφόρμα, προτού αφαιρεθεί.

Ο πατροκτόνος ήταν οπλισμένος με πιστόλι όταν συνελήφθη αργότερα την ίδια μέρα, αφού προηγουμένως είχε σκαρφαλώσει σε φράχτη ύψους έξι μέτρων της βάσης Fort Indiantown Gap, έδρας της εθνοφρουράς της Πενσιλβάνια, για να πείσει τα μέλη της να ξεσηκωθούν για να ανατρέψουν την ομοσπονδιακή κυβέρνηση.

Ο πατροκτόνος ήθελε να ανατρέψει την κυβέρνηση Μπάιντεν

Κατά τη σύλληψή του βρέθηκε πάνω του ένα στικάκι USB με φωτογραφίες ομοσπονδιακών κτιρίων και οδηγίες για την κατασκευή εκρηκτικών.

ADVERTISEMENT

Ο 33χρονος είχε εξαπολύσει πυρά κατά της κυβέρνησης Μπάιντεν σε αναρτήσεις του στο Διαδίκτυο, όπως και στο βίντεο με το κομμένο κεφάλι του πατέρα του, που ανήρτησε στο YouTube κατηγορώντας την για το μεταναστευτικό, την κατάσταση στα σύνορα των ΗΠΑ, τη δημοσιονομική της πολιτική, την εγκληματικότητα σε αστικά κέντρα και για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ο συνήγορος του Μον, Στίβεν Μ. Τζόουνς, είπε την περασμένη εβδομάδα ότι δεν αναμένει διευθέτηση της υπόθεσης με μια συμφωνία για ομολογία της ενοχής του πελάτη του.

Ο 68χρονος πατέρας του δράστη, εργαζόταν ως μηχανικός στο γεωπεριβαλλοντικό τμήμα του Σώματος Μηχανικών του αμερικανικού στρατού και στο βίντεο ο πατροκτόνος τον αποκάλεσε «προδότη».

Στη διάρκεια ακροαματικής διαδικασίας για την ψυχική του κατάσταση τον περασμένο χρόνο, ειδικός που επιστράτευσε η υπεράσπισε, ανέφερε ότι ο Μον είχε γράψει επιστολή στον πρέσβη της Ρωσίας στις ΗΠΑ ζητώντας άσυλο και απολογούμενος στον Βλαντίμιρ Πούτιν για τον ισχυρισμό του ότι είναι ο τσάρος της Ρωσίας.

Πηγή: iefimerida.gr

