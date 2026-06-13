Μέλισσες «κατέλαβαν» το φτερό ενός αεροσκάφους (βιντεο)

Πτήση της Delta Air Lines καθυστέρησε την Πέμπτη στο Κανκούν του Μεξικού, όταν ένα μεγάλο σμήνος μελισσών εγκαταστάθηκε στο φτερό ενός αεροσκάφους Boeing 737.

Το σμήνος ήταν τόσο μεγάλο, ώστε ένας εργαζόμενος εδάφους χρειάστηκε να φορέσει προστατευτικό πέπλο μελισσοκόμου προτού πλησιάσει το αεροσκάφος, καθοδηγώντας το με φωτεινά ραβδιά, ενώ χιλιάδες μέλισσες παρέμεναν προσκολλημένες στο κάτω μέρος του φτερού.

Αν και οι εικόνες μοιάζουν εντυπωσιακές, το φαινόμενο είναι πιο συνηθισμένο απ’ ό,τι πιστεύουν πολλοί ταξιδιώτες.



Γιατί οι μέλισσες επιλέγουν αεροσκάφη



Τα σμήνη δημιουργούνται όταν μια αποικία μελισσών χωρίζεται και συγκεντρώνεται γύρω από τη βασίλισσά της, ενώ άλλες μέλισσες αναζητούν νέα τοποθεσία για εγκατάσταση.

Ένα ζεστό φτερό αεροσκάφους σε αεροδρόμιο με τροπικό κλίμα μπορεί να αποτελέσει προσωρινό σημείο ανάπαυσης για το σμήνος.

Παρόμοια περιστατικά έχουν καταγραφεί και στο παρελθόν. Το 2023, πτήση της Delta στο Χιούστον καθυστέρησε για ώρες όταν μέλισσες εγκαταστάθηκαν στο άκρο του φτερού αεροσκάφους, ενώ νωρίτερα φέτος μέλισσες εντοπίστηκαν ακόμη και μέσα σε κινητήρα αεροσκάφους της American Airlines στη Σάρλοτ.

My plane is delayed because "there are pretty much a bunch of bees on the wing" I'm crying bro lmao 😭 pic.twitter.com/lfQOEFFMEo — Riot Cashmiir (@FerikaBoss) June 11, 2026

Η απογείωση έλυσε το πρόβλημα



Στην περίπτωση του Κανκούν, η λύση αποδείχθηκε απλή.

Μόλις το αεροσκάφος ανέπτυξε ταχύτητα κατά την απογείωση, η ροή του αέρα παρέσυρε τις μέλισσες από το φτερό και η πτήση συνεχίστηκε κανονικά.

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