Τέλος στη γραφειοκρατία: Αυτόνομη Πολεοδομία απέκτησε ο Δήμος Μαλεβιζίου

Στη λειτουργία της Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ) του Δήμου Μαλεβιζίου στο νέο της χώρο στο Γάζι αναφέρθηκε ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου, Μενέλαος Μποκέας, κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Όπως τόνισε, η Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Μαλεβιζίου ασκεί τις αρμοδιότητές της μέσω των τριών τμημάτων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου (Τμήμα Οικοδομικών Αδειών, Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών και Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών), δίνοντας τη δυνατότητα στους δημότες και στους επαγγελματίες να εξυπηρετούνται απευθείας από τον Δήμο για υποθέσεις που αφορούν την πολεοδομική δραστηριότητα και την ανάπτυξη της περιοχής.

Ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου εξέφρασε τις θερμές ευχαριστίες του προς τον Δήμαρχο Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινό, τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Νίκο Γιαλιτάκη, καθώς και τους προκατόχους τους, αλλά και προς την Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Δήμου Ηρακλείου Μαίρη Φραγκιουδάκη, για τη διαχρονική αγαστή συνεργασία και τη σημαντική τεχνογνωσιακή υποστήριξη που παρείχαν στο πλαίσιο της διαδημοτικής συνεργασίας των δύο Δήμων.

Αναφερόμενος σε ζητήματα πολεοδομικού σχεδιασμού, ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου έκανε ιδιαίτερη μνεία στη θετική εξέλιξη που αφορά τον οικισμό Αγάκου. Όπως δήλωσε, το αμέσως επόμενο διάστημα αναμένεται η δημοσίευση του σχετικού ΦΕΚ για την πολεοδόμηση του οικισμού, εξέλιξη που αναμένεται να δώσει οριστική λύση σε μια εκκρεμότητα που ταλαιπωρεί την περιοχή εδώ και περίπου τρεις δεκαετίες. Επίσης αναφέρθηκε και στην πολεοδόμηση του βόρειου μετώπου της Αμμουδάρας επισημαίνοντας πως η κτηματογράφηση βρίσκεται σε εξέλιξη ενώ πρόσφατα δόθηκε παράταση μέχρι τις 6 Ιουλίου για την υποβολή δηλώσεων ιδιοκτησίας από τους ιδιοκτήτες.

Παράλληλα, ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου αναφέρθηκε στην πολύ σημαντική εξέλιξη της εξασφάλισης της κάλυψης της ιδίας συμμετοχής του Δήμου για το έργο ανάπλασης της μεγάλης Ελευθερίου Βενιζέλου μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, γεγονός που έχει ήδη δημοσιευτεί σε ΦΕΚ. Όπως σημείωσε, η απόφαση του Δήμου να προχωρήσει στη λήψη δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την κάλυψη της Ίδιας συμμετοχής, συνέβαλε καθοριστικά μέχρι σήμερα, ώστε το έργο να συνεχιστεί με γρήγορους ρυθμούς, χωρίς να επηρεαστεί από τις καθυστερήσεις στις εκταμιεύσεις πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης που είχαν σημειωθεί το προηγούμενο διάστημα.

Κλείνοντας, ο Μενέλαος Μποκέας ευχαρίστησε τους κατοίκους και τους επαγγελματίες της Ελευθερίου Βενιζέλου, καθώς και της περιοχής εντός του Γαζίου, για την υπομονή, τη συνεργασία και την κατανόηση που επιδεικνύουν κατά την εκτέλεση των εργασιών, υπογραμμίζοντας ότι χάρη στη συμβολή τους το σύνολο των έργων εξελίσσεται σύμφωνα με τον προγραμματισμό και με ιδιαίτερα ικανοποιητικούς ρυθμούς.

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