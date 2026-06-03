Περιφέρεια Κρήτης: Φιλοξένησε την travel blogger Lisa Vermeer

Η Περιφέρεια Κρήτης, σε συνεργασία με το γραφείο ΕΟΤ Εξωτερικού Κάτω Χωρών, φιλοξένησε από τις 25 έως και τις 30 Μαΐου 2026 την επιτυχημένη και γνωστή Ολλανδή travel blogger Lisa Vermeer και φωτογράφο, στο πλαίσιο ταξιδιού εξοικείωσης (fam trip) στην Ανατολική Κρήτη.

Η συγκεκριμένη δράση εντάσσεται στη στρατηγική εξωστρέφειας και τουριστικής προβολής της Περιφέρειας Κρήτης προς την αγορά των χωρών BeNeLux, με στόχο την ανάδειξη του νησιού ως κορυφαίου προορισμού αυθεντικών, ποιοτικών και υψηλού επιπέδου ταξιδιωτικών εμπειριών.

Η Lisa Vermeer είναι δημιουργός της ταξιδιωτικής πλατφόρμας “Dutchbloggeronthemove”, ενός ιδιαίτερα δημοφιλούς luxury & slow travel blog στην Ολλανδία και το Βέλγιο, το οποίο απευθύνεται κυρίως σε γυναίκες ηλικίας 30–55 ετών με υψηλό ταξιδιωτικό ενδιαφέρον και αγοραστική δύναμη. Η πλατφόρμα υποστηρίζεται από ομάδα οκτώ δημιουργών περιεχομένου και καταγράφει σταθερά υψηλές θέσεις στα αποτελέσματα αναζήτησης της Google σε θεματολογία ταξιδιωτικού ενδιαφέροντος.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής της στην Κρήτη, η κα Vermeer επισκέφθηκε περιοχές και σημεία ιδιαίτερου τουριστικού ενδιαφέροντος, τα οποία θα αναδειχθούν μέσα από αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δημοσιεύσεις στην πλατφόρμα της. Παράλληλα, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον αυθεντικό χαρακτήρα του νησιού, στη γαστρονομία, τη φιλοξενία, τον πολιτισμό και τις βιωματικές εμπειρίες που προσφέρει η Κρήτη καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

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Η συνεργασία προέκυψε με την καθοδήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού Κρήτης Κυριάκου Κώτσογλου, έπειτα από συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο B2B διοργάνωσης τον Οκτώβριο του προηγούμενου έτους. Στη συνέχεια, η κα Vermeer επικοινώνησε με το Γραφείο ΕΟΤ Κάτω Χωρών, εκφράζοντας το ιδιαίτερο ενδιαφέρον της να γνωρίσει και να προβάλει την Κρήτη στο κοινό της.

Επισημαίνεται, ότι, η Περιφέρεια Κρήτης συνεχίζει να επενδύει σε στοχευμένες συνεργασίες με διεθνείς opinion leaders και δημιουργούς περιεχομένου, ενισχύοντας τη διεθνή αναγνωρισιμότητα του προορισμού και προσελκύοντας κοινά υψηλής ποιότητας από στρατηγικά επιλεγμένες τουριστικές αγορές.

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Ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού της Περιφέρειας Κρήτης, Δρ. Κυριάκος Κώτσογλου δήλωσε: «Κάθε δράση προβολής μας, ειδικά σε επίπεδο Β2Β, δημιουργεί πολλαπλασιαστικά οφέλη και ευκαιρίες και αυτό το Fam Trip ανήκει σε αυτή την κατηγορία. Η Lisa Vermeer θα μεταφέρει την αξέχαστη εμπειρία της στην πλατφόρμα της και το κοινό της δυνητικά θα επηρεαστεί και θα ακολουθήσει. Η συνεργατική Κρήτη, θα παρουσιάσει την ποικιλόμορφη και αυτή με τη σειρά της θα τονώσει στην BeNeLux τη Διάσημη Κρήτη, παντού!»

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Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος Τουρισμού για το Λασίθι, Μιχάλης Κλώντζας δήλωσε: «Συνεχής η προσπάθεια της Περιφέρειας Κρήτης και της Αντιπεριφέρειας Λασιθίου να προβάλλουμε τις εξαιρετικές ομορφιές του τόπου μας, τις ομορφιές των ορεινών χωριών του νησιού μας, την ανυπέρβλητη γαστρονομία, τη φιλόξενη, καταγάλανη και ασφαλή θάλασσα μας, τους ανθρώπους της Κρήτης που ο θεός Δίας τους χάρισε το προνόμιο της μοναδικής φιλοξενίας.

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Η Lisa Vermeer φιλοξενήθηκε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στο Λασίθι και εντυπωσιάστηκε. Μετέφερε ήδη σε παγκόσμιο επίπεδο την μοναδική εμπειρία της στο Λασίθι! Με τη σειρά μας την ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα όσα προσέφερε στον τόπο μας».

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