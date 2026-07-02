Νέο Προεδρείο στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου – Πρόεδρος ο Παντελής Ρυακιωτάκης

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Το νέο Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου αναδείχθηκε μετά την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης εκλογικής διαδικασίας.

Στη θέση του προέδρου εξελέγη ο Παντελής Ρυακιωτάκης από την παράταξη «Δικαίωμα στην πόλη», αναλαμβάνοντας την ευθύνη της εύρυθμης λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου για το επόμενο διάστημα.

Αντιπρόεδρος εξελέγη ο Μαρίνος Παττακός από την παράταξη «Ηράκλειο η πόλη μας», ενώ καθήκοντα γραμματέα αναλαμβάνει ο Λευτέρης Σουλτάτος από την παράταξη «Ηράκλειο για σένα».

Η συγκρότηση του νέου Προεδρείου σηματοδοτεί την έναρξη της νέας περιόδου λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, με τα μέλη του να αναλαμβάνουν τον συντονισμό των συνεδριάσεων και τη διασφάλιση της ομαλής διεξαγωγής των εργασιών του κορυφαίου συλλογικού οργάνου του Δήμου Ηρακλείου.

Ψήφοι

Προέδρου 37 υπέρ, 2 λευκά, 4 παρών

Αντιπρόεδρος 40 υπέρ, 2 λευκά, 1 παρών

Γραμματέας 16 υπέρ, 2 λευκά, 1 παρών

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