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Δήμος Μινώα Πεδιάδας: Παράταση υποβολής αιτήσεων νέων εγγραφών-επανεγγραφών με συνδρομή (τροφεία) παιδικών σταθμών και ΚΔΑΠ
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
clock 20:26 | 08/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας ενημερώνει τους γονείς που μέχρι την 08/06/2026 (αρχική πρόσκληση της 15/05/2026), δεν είχαν υποβάλει αίτηση για την εγγραφή των παιδιών τους στους Παιδικούς Σταθμούς και ΚΔΑΠ του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, περιόδου 2026-2027, ότι έχουν δικαίωμα να καταθέσουν τις αιτήσεις τους μέχρι και την 15/06/2026.

Ακριβή ενημέρωση για την διαδικασία της κατάθεσης των αιτήσεων υπάρχει στην αρχική μας πρόσκληση του Δήμου Μινώα Πεδιάδας που είχε δημοσιευθεί την 15/05/2026 στην ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου (minoapediadas.gr).

Οι γονείς που μέχρι σήμερα έχουν υποβάλει αιτήσεις και δεν της έχουν οριστικοποιήσει (ψηφιακή υποβολή) να προχωρήσουν στην οριστικοποίηση τους.

Σε περίπτωση που δεν έχουν οριστικοποιηθεί οι αιτήσεις αυτές μέχρι και την λήξη της παράτασης (15/06/2026), δεν θα γίνουν δεκτές.

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