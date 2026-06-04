Δήμος Ηρακλείου: Παρατείνεται η προθεσμία για τους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων για την εγγραφή βρεφών και νηπίων στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς (ΚΕΠΑ) του Δήμου Ηρακλείου για τη σχολική περίοδο 2026-2027 παρατείνεται επίσημα έως την Κυριακή 14 Ιουνίου 2026 στις 23:59.

Αναλυτικά:

Ο Δήμος Ηρακλείου ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους γονείς ότι παρατείνεται έως την Κυριακή 14 Ιουνίου 2026 στις 23:59, η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων εγγραφών βρεφών και νηπίων, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, για τη σχολική περίοδο 2026-2027. Οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ειδική πλατφόρμα που βρίσκεται στην ιστοσελίδα: https://open1-kidcare.heraklion.gr

Σημειώνεται ότι τη σχολική περίοδο 2026-2027 η διαδικασία έχει μεταβληθεί. Οι ενδιαφερόμενοι γονείς, ανεξαρτήτως αν τα παιδιά τους θα φιλοξενηθούν μέσω δημοτικής θέσης με τροφεία ή μέσω προγράμματος ΕΣΠΑ με voucher, θα υποβάλλουν μόνο μια (1) αίτηση μέσω Δήμου όπως ορίζεται από τη νέα νομοθεσία.

Στη συνέχεια όσοι λάβουν voucher από την ΕΕΤΑΑ, θα πρέπει να εισέλθουν εκ νέου στην ήδη υπάρχουσα αίτησή τους στην ενότητα «ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ VOUCHER EETAA» και να αναρτήσουν το voucher αφού συμπληρώσουν τα στοιχεία (αρ. voucher, ημ. έκδοσης και ποσό) ώστε να πραγματοποιηθεί αυτόματα η μετατροπή της σύμβασής τους από Δήμο σε ΕΣΠΑ σε κάθε περίπτωση, είτε είναι επιτυχόντες είτε είναι επιλαχόντες.

Ειδικές σημαντικές σημειώσεις:

Οι ενδιαφερόμενοι γονείς μπορούν να δηλώσουν έως και τρεις (3) βρεφονηπιακούς σταθμούς της επιλογής τους.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται από τους γονείς κατά την επιλογή βρεφονηπιακού σταθμού. Πριν την υποβολή της αίτησης, είναι σημαντικό να ενημερωθούν για τις ηλικιακές κατηγορίες παιδιών που δέχεται κάθε ΚΕΠΑ (Οι ηλικιακές κατηγορίες παιδιών που γίνονται δεκτές σε κάθε ΚΕΠΑ αναγράφονται δίπλα στην αντίστοιχη ονομασία του) , ώστε να επιλέξουν και να δηλώσουν το σωστό ΚΕΠΑ. Η σωστή αντιστοίχιση της ηλικίας του παιδιού με την κατηγορία της δομής είναι απαραίτητη, καθώς ενδέχεται διαφορετικά να προκύψει πρόβλημα στην αίτηση ή στη δυνατότητα φιλοξενίας του παιδιού στον σταθμό.

Οι ενδιαφερόμενοι γονείς παρακαλούνται να διαβάσουν προσεκτικά τις αναλυτικές οδηγίες για τη διαδικασία στην ιστοσελίδα.

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