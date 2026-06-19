Αντώνης Περισυνάκης: Αντιδήμαρχος Υπηρεσίας για το Σαββατοκύριακο 20 και 21 Ιουνίου 2026

O Αντιδήμαρχος Αντώνης Περισυνάκης θα είναι o Αντιδήμαρχος Υπηρεσίας για το Σάββατο 20 και την Κυριακή 21 Φεβρουαρίου 2026.
Υπενθυμίζουμε ότι οι Δημότες μπορούν να καλούν στο 2813409409 για κάθε πρόβλημα που θα προκύψει, προκειμένου να διευθετηθεί στο συντομότερο δυνατό χρόνο.
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