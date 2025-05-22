Ο Γκολομέεβ κολύμπησε τα 50μ. ελεύθερο σε καλύτερο χρόνο από το παγκόσμιο ρεκόρ με χρήση ουσιών!

Λίγο καιρό αφότου ανακοίνωσε την απόσυρσή του από την ενεργό δράση, ο Κριστιάν Γκολομέεβ κολύμπησε τα 50μ. ελεύθερο σε χρόνο 20.89, σε ένα βίντεο που ως στόχο έχει να προωθήσει τους "Ενισχυμένους Αγώνες" (Enhanced Games), μία επίδοξη διοργάνωση που επιτρέπει στους συμμετέχοντες αθλητές να συμμετάσχουν έχοντας κάνει χρήση οποιασδήποτε ενισχυτικής ουσίας, έστω και απαγορευμένης.

Ο Ελληνας κολυμβητής, οποίος φέρεται να έλαβε τρίμηνη φαρμακευτική αγωγή πριν την κούρσα, κολύμπησε δύο εκατοστά του δευτερολέπτου πιο γρήγορα από το παγκόσμιο ρεκόρ του αγωνίσματος (20.91), που έχει από το 2009 ο Βραζιλιάνος Σέζαρ Σιέλο Φίλιο. Η επίδοση φυσικά δεν πρόκειται να αναγνωριστεί ως παγκόσμιο ρεκόρ, θα αποφέρει όμως στον Γκολομέεβ ένα πριμ ύψους 1.000.000 δολαρίων.

Στο επίμαχο βίντεο φαίνεται επίσης ότι ο Γκολομέεβ χρησιμοποιεί ολόσωμο μαγιό, όπως αυτά που έχουν απαγορευθεί στους επίσημους αγώνες από το 2009.

Σε φωτογραφία που αναρτήθηκε στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης από τον Αυστραλό προπονητή Μπρετ Χοκ (ο οποίος έχει κινηματογραφήσει και την κούρσα), ο Γκολομέεβ εμφανίζεται να κρατάει μία επιταγή για 1 εκατ. δολάρια, με την ημερομηνία να αναφέρει "Φεβρουάριος 2025". Δεν είναι ξεκάθαρο αν αυτό αντιστοιχεί στο χρόνο διεξαγωγής της κούρσας, σε μία περίοδο που -επίσημα τουλάχιστον- ο Ελληνας πρωταθλητής δεν είχε ανακοινώσει την αποχώρησή του.

Πηγή: Swim Swam

