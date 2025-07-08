Ντιόγκο Ζότα: Το τεράστιο ποσό της κληρονομιάς του αδικοχαμένου ποδοσφαιριστή

Λίγες μέρες μόνο έχουν περάσει από το «τελευταίο αντίο» της οικογένειας, των συναδέλφων και των φίλων του αδικοχαμένου ποδοσφαιριστή της Λίβερπουλ Ντιόγκο Ζότα, ο οποίος έχασε τη ζωή του μαζί με τον αδελφό του Αντρέ σε τροχαίο δυστήχημα στο Σανταντέρ της Ισπανίας, όταν κατά τη διάρκεια προσπέρασης σε άλλο αυτοκίνητο έσκασε ένα λάστιχο και το όχημα που επέβαιναν βγήκε με ταχύτητα εκτός δρόμου, αναποδογύρισε και τυλίχτηκε στις φλόγες, τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης (3/7).

Ο αδικοχαμένος ποδοσφαιριστής θα κληροδοτήσει ένα σημαντικό ποσό στην οικογένειά του. Η γυναίκα και τα τρία μικρά παιδιά του θα μπορούσαν να κληρονομήσουν έως και 35 εκατομμύρια λίρες (40 εκατ. ευρώ) από την περιουσία του για την οικονομική ασφάλεια της ίδιας και των τριών παιδιών τους, σύμφωνα με τη MailOnline.

Ο αστέρας της Λίβερπουλ, 28 ετών, ο οποίος έχασε τη ζωή του μαζί με τον αδελφό του Andre, 25 ετών, σε δυστύχημα την περασμένη εβδομάδα στην Ισπανία, είχε υπογράψει με συλλόγους της Premier League από το 2018 - και συγκέντρωσε μια σημαντική περιουσία σε αυτό το διάστημα.

Ο Ζότα υπέγραψε για πρώτη φορά συμβόλαιο με τη Wolverhampton Wanderers το 2018, με το οποίο κέρδιζε 38.000 λίρες την εβδομάδα, δηλαδή 44.000 ευρώ.

Σχεδόν 40 εκατ. ευρώ οι συνολικές απολαβές του Ντιόγκο Ζότα

Δύο χρόνια με αυτούς τους μισθούς τον είδαν να κερδίζει 3.952.000 λίρες, προτού φτάσει στην κορυφή με τη μετακίνησή του στο Άνφιλντ, όπου τα δύο πρώτα χρόνια του τετραετούς συμβολαίου του με 83.000 λίρες την εβδομάδα τον είδαν να αποταμιεύει άλλες 8.632.000 λίρες.

Ως αποτέλεσμα του πρωτοφανούς ταλέντου του, η Λίβερπουλ στη συνέχεια επέκτεινε τη συμφωνία για πέντε χρόνια το 2022 και ανέβασε τους μισθούς του στις 140.000 λίρες σε ένα συμβόλαιο που τον είδε να κερδίζει 21.840.000 λίρες πριν από τον τραγικό θάνατό του.

Σε αυτό ήταν ενσωματωμένα τα μπόνους απόδοσης και τα 65 γκολ του σε 182 παιχνίδια συνέβαλαν στον πλούτο του. Ωστόσο, ήταν επίσης επιχειρηματίας του Esports και παγκόσμιος πρεσβευτής μάρκας.

Ο Ζότα θα λάμβανε άλλα 14,5 εκατομμύρια λίρες για τα υπόλοιπα δύο χρόνια του συμβολαίου του, τα οποία παρά τα δημοσιεύματα στα πορτογαλικά μέσα ενημέρωσης που αναφέρουν ότι η Λίβερπουλ θα τα τιμήσει, δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμα.

Αυτό σημαίνει ότι οι συνολικές απολαβές του Γιότα που ανέρχονται σε περίπου 34,4 εκατ. λίρες (σχεδόν 40 εκατ. ευρώ) από τότε που έφτασε στην Premier League θα μπορούσαν να κληρονομηθούν από τη Ρούτε και τους δύο γιους τους, τον Ντίνις, 4 ετών, τον Ντουάρτε, 2 ετών, και την οκτώ μηνών κορούλα τους, τη Μαφάλντα.

Η επένδυση σε σπίτι 2,4 εκατ. ευρώ

Δεν είναι γνωστό πόσα από αυτά τα χρήματα είχε ξοδέψει, αλλά ένα μεγάλο μέρος τους είχε επενδυθεί σε ένα σπίτι πέντε υπνοδωματίων στο αριστοκρατικό βόρειο προάστιο του Λίβερπουλ, το Blundellsands.

Σύμφωνα με τα δημόσια διαθέσιμα έγγραφα του κτηματολογίου, ο Jota και η σύζυγός του αγόρασαν το σπίτι τον Μάιο του 2022 έναντι 2.125.000 λιρών (2,4 εκατ. ευρώ), χώρος συνάντησης με άλλους παίκτες της ομάδας.

Το σπίτι ήταν καταγεγραμμένο στις κτηματομεσιτικές ιστοσελίδες για τρία χρόνια πριν από την πώληση και είχε προηγουμένως ενοικιαστεί.

Ένα φυλλάδιο του σπιτιού που είναι διαθέσιμο στο διαδίκτυο δείχνει ένα περίτεχνα πλακοστρωμένο μαρμάρινο χωλ εισόδου που οδηγεί σε έναν χώρο υποδοχής με μια σκάλα από ορείχαλκο και σφυρήλατο σίδερο.

Το ισόγειο σαλόνι διαθέτει διπλές πόρτες γεωργιανού στυλ, ενδοδαπέδια θέρμανση και ηχοσύστημα Bose. Στην κουζίνα υπάρχουν δύο μονάδες νεροχύτη και μια κουζίνα Gaggenau με πέντε εστίες, ψυγείο κρασιού και εντοιχισμένες μονάδες καρυδιάς με επιφάνειες εργασίας από γρανίτη.

Η εσωτερική πισίνα έχει μήκος 39 πόδια και υπάρχει επίσης τζακούζι και χαμάμ, ενώ η αίθουσα παιχνιδιών διαθέτει τραπέζι σνούκερ και μπιλιάρδο. Επίσης, στο ισόγειο υπάρχει αίθουσα home cinema οκτώ θέσεων με σύστημα ήχου surround.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Μουρτζούκου: Με χειροπέδες και αλεξίσφαιρο στα δικαστήρια -Πώς την «έδεσαν» οι αστυνομικοί

Τραγωδία στην Ξάνθη: Σφηνωμένα κάτω από βράχο εντοπίστηκαν τα δύο 16χρονα παιδιά

Κρήτη: Γερές μπίζνες για τους Λίβυους δουλεμπόρους: Βγάζουν εκατομμύρια με μια "καραβιά"