Μουρτζούκου: Με χειροπέδες και αλεξίσφαιρο στα δικαστήρια -Πώς την «έδεσαν» οι αστυνομικοί

Η Ειρήνη Μουρτζούκου αποχώρησε από τα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, αφού πρώτα οδηγήθηκε με χειροπέδες και αλεξίσφαιρο γιλέκο στον Εισαγγελέα Εκτελέσεως Ποινών.

Η 25χρονη, που κατηγορείται για τον θάνατο τριών βρεφών και μιας απόπειρας ανθρωποκτονίας, εμφανίζεται με σκυμμένο το κεφάλι.

«Δεν έχω δει τη δικογραφία ακόμη. Θα τη μελετήσω και θα απαντήσω στις ερωτήσεις σας. Η εντολέας μου δηλώνει αθώα», δήλωσε ο δικηγόρος της, Νίκος Αλεξανδρής.

Η Ειρήνη Μουρτζούκου αμέσως μετά αναμένεται να μεταφερθεί στην Πάτρα στο γραφείο του ανακριτή. Η σύλληψή της έγινε έπειτα από ένταλμα από το ανακριτικό τμήματος Αχαΐας για ανθρωποκτονία με δόλο κατά συρροή, τετελεσμένη και σε απόπειρα, κατ' εξακολούθηση.

Ειρήνη Μουρτζούκου: Αυτή είναι η στιγμή της σύλληψής της

Η 25χρονη πλέον κατηγορείται για τους θανάτους των 2 δικών της παιδιών, του μωρού φίλης της το 2021, αλλά και για απόπειρα ανθρωποκτονίας μιας ενήλικης γυναίκας, την οποία φέρεται να προσπάθησε να πνίξει.

Πώς οι αστυνομικοί συνέλαβαν την Ειρήνη Μουρτζούκου

Η Ειρήνη Μουρτζούκου συνελήφθη ενώ δεν το περίμενε. Οι καταθέσεις τουλάχιστον 80 ατόμων και τα ευρήματα στους θανάτους των παιδιών για «ασφυξία» φαίνεται πως την έκαψαν.

Image

Image

Image

Εισαγγελέας και ανακριτής που διάβασαν τις καταθέσεις αυτοπτών μαρτύρων που τοποθετούσαν την Ειρήνη Μουρτζούκου μοναδική παρούσα σε όλους τους θανάτους, σε συνδυασμό με τις εκτιμήσεις των ειδικών και ιδίως του νευρολόγου και της πνευμονολόγου, έκριναν ότι υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις εγκλήματος, για να ασκηθούν ποινικές διώξεις σε βάρος της και παράλληλα, ότι πρέπει άμεσα να συλληφθεί, γιατί είναι ύποπτη για την τέλεση και άλλων εγκληματικών πράξεων.

Οι αναλυτές του Ανθρωποκτονιών, έστειλαν τη δικογραφία με τις γνωματεύσεις στις δικαστικές αρχές, περιμένοντας τον ορισμό της τριμελούς επιτροπής των ιατροδικαστών και αντ’ αυτού έλαβαν ως απάντηση, ένταλμα σύλληψης για την 25χρονη από την Αμαλιάδα.

Οι αστυνομικοί το απόγευμα της Δευτέρας παρακολούθησαν την Ειρήνη Μουρτζούκου και τη συνέλαβαν σε ξενοδοχείο στην οδό Μάρνης, περνώντας της χειροπέδες. Η Ειρήνη Μουρτζούκου αιφνιδιάστηκε στη θέα των αστυνομικών, καθώς δεν περίμενε ότι θα τη συλλάβουν.

Όπως αναφέρουν μάλιστα οι πληροφορίες, μπορεί να αντέδρασε στην πρώτη θέα των αστυνομικών, όμως στη ΓΑΔΑ ήταν απόλυτα συνεργάσιμη. Μετά την μεταγωγή στον Εισαγγελέα Εκτελέσεως Ποινών θα επιστρέψει στη ΓΑΔΑ, όπου πιθανότατα θα χρειαστεί να περάσει άλλη μια νύχτα στο μέγαρο της λεωφόρου Αλεξάνδρας και στη συνέχεια θα οδηγηθεί στον ανακριτή στην Πάτρα.

Η Ειρήνη Μουρτζούκου κατηγορείται για τους θανάτους των δύο δικών της παιδιών και του βρέφους της φίλης της Κατερίνας. Επίσης κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας μιας γυναίκας, πρώην συντρόφου της το 2020 η οποία την κατήγγειλε ότι την έπιασε από το λαιμό και πήγε να την πνίξει.

Συνελήφθη γιατρός σe νοσοκομείο γιατί ζήτησε... φακελάκι - Γεωργιάδη: Δεν έχει καμμία θέση στο ΕΣΥ

Πένθος για τον 21χρονο Θανάση που έχασε τη ζωή του σε τροχαίο