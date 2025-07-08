Τραγωδία στην Ξάνθη: Σφηνωμένα κάτω από βράχο εντοπίστηκαν τα δύο 16χρονα παιδιά

Σε τραγωδία κατέληξε η υπόθεση εξαφάνισης των δύο 16χρονων αγοριών από την Ξάνθη, τα οποία και εντοπίστηκαν και ανασύρθηκαν νεκρά από την κοίτη του ποταμού Κόσυνθου το απόγευμα της Δευτέρας.

Τα δύο παιδιά που εντοπίστηκαν νεκρά ήταν ξαδέλφια και αγνοούνταν από το απόγευμα της Κυριακής (6/07), με τους συγγενείς τους να δηλώνουν την εξαφάνισή τους στις Αρχές.

Από νωρίς το πρωί της Δευτέρας, συγγενείς και φίλοι ανήρτησαν φωτογραφίες των παιδιών στα social media, αναζητώντας οποιαδήποτε πληροφορία που θα μπορούσε να βοηθήσει τις Αρχές να βρουν τα ίχνη τους ενώ στις έρευνες πήρε μέρος και το «Χαμόγελο του Παιδιού», εκδίδοντας Missing Alert και δημοσιοποιώντας τα στοιχεία και τις φωτογραφίες τους.

Περιπατητής εντόπισε τα αγόρια

Το απόγευμα της Δευτέρας, περιπατητής εντόπισε τα δύο αγόρια χωρίς τις αισθήσεις τους σε δύσβατη περιοχή στο Μονοπάτι της Ζωής, στον Κόσυνθο.

Οι δύο ανήλικοι ήταν σφηνωμένοι κάτω από μεγάλο βράχο, σε κοιλότητα με νερό και φορούσαν τα μαγιό τους, σύμφωνα με την ιστοσελίδα xanthinews.

Άμεσα σήμανε συναγερμός και ειδοποιήθηκαν οι Αρχές και το ΕΚΑΒ, ενώ πυροσβέστες κατάφεραν να ανασύρουν τα δύο παιδιά από το σημείο, όμως διαπιστώθηκε πως ήταν ήδη νεκρά.

Ιατροδικαστική εξέταση θα ρίξει φως στις συνθήκες θανάτου των παιδιών

Οι σοροί τους μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης, όπου αναμένεται να διενεργηθεί ιατροδικαστική εξέταση, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες και τα αίτια του θανάτου τους.

Συντετριμμένοι οι συγγενείς και οι φίλοι των δύο ανηλίκων αδυνατούν να πιστέψουν την τραγική κατάληξη.

Η ανακοίνωση από το Χαμόγελο του Παιδιού

«Η αναζήτηση των δύο παιδιών έληξε με τον πιο τραγικό τρόπο, βυθίζοντας στη θλίψη τους ανθρώπους που τα αναζητούσαν. Οι ανήλικοι, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, εντοπίστηκαν νεκροί σε δύσβατη περιοχή στην πόλη της Ξάνθης. Οι συνθήκες και τα αίτια θανάτου τους διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Να υπενθυμίσουμε ότι οι ανήλικοι εξαφανίστηκαν στις 06/07/2025, απογευματινές ώρες, από την Ξάνθη. Το “Χαμόγελο του Παιδιού” ενημερώθηκε για την εξαφάνισή τους και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων τους, κατόπιν αιτήματος της οικογένειας, καθώς υπήρχαν λόγοι που έθεταν τη ζωή τους σε κίνδυνο.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στις οικογένειες των δύο παιδιών και θα βρίσκεται δίπλα τους για οτιδήποτε χρειαστούν», ανέφερε σε ανακοίνωσή του για το τραγικό συμβάν, το «Χαμόγελο του Παιδιού».