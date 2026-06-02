«Μνημόνιο Συνεργασίας ΕΛΜΕΠΑ και Eurobank για την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα»

Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, μέσω της Μονάδας Μεταφοράς Τεχνολογίας και Καινοτομίας, υπέγραψε την Τρίτη 26 Μαΐου 2026 Μνημόνιο Συνεργασίας με την Τράπεζα Eurobank και τον επιχειρηματικό επιταχυντή egg – enter grow go, με στόχο τη στήριξη της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας και της αξιοποίησης της ερευνητικής γνώσης που παράγεται στο Ίδρυμα.



Το Μνημόνιο υπεγράφη από τον Πρύτανη του ΕΛΜΕΠΑ, Καθηγητή Νίκο Κατσαράκη, και την κα Ρούλα Μπαχταλιά, Επικεφαλής Venture Banking, Eurobank και μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του egg Accelerator.



Από πλευράς ΕΛΜΕΠΑ παρευρέθηκαν, επίσης, ο Αντιπρύτανης Έρευνας και Καινοτομίας, Καθηγητής Αθανάσιος Μαλάμος, ο Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Φοιτητικής Μέριμνας, Καθηγητής Νίκος Βιδάκης, ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Θεμάτων και Διά Βίου Μάθησης, Καθηγητής Φώτιος Μαυροματάκης, καθώς και η Εκτελεστική Διευθύντρια, Δρ. Βανέσσα Σημαντηράκη. Από πλευράς Eurobank, παρευρέθηκαν επίσης ο κ. Αρεταίος Χουρδάκης, Senior Associate Venture Banking, η κα. Κατερίνα Πουλοπούλου, Account Manager Venture Banking, ο κ. Ηλίας Σιμιντζής Senior RM, Public Sector Banking & NPOs, και η κα. Ελένη Καρδιανάκη, Διευθύντρια καταστήματος Ηρακλείου Κρήτης.

Image

Η συνεργασία υλοποιείται μέσω της Μονάδας Μεταφοράς Τεχνολογίας και Καινοτομίας του ΕΛΜΕΠΑ και βασίζεται σε τρεις βασικούς άξονες: τη διασύνδεση της επιστήμης και της γνώσης με την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα, τη διεύρυνση του οικοσυστήματος καινοτομίας στην Ελλάδα, καθώς και την ενίσχυση των spin-offs του Πανεπιστημίου και των καινοτόμων επιχειρήσεων που συμμετέχουν στον επιχειρηματικό επιταχυντή egg.



Στο πλαίσιο της συνεργασίας προβλέπονται κοινές δράσεις, όπως πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό, σεμινάρια και bootcamps, οργάνωση διαλέξεων και θεματικών ημερίδων, ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ ερευνητικών ομάδων, φοιτητών, καθηγητών και καινοτόμων επιχειρήσεων, καθώς και υποστήριξη δράσεων για την ενδυνάμωση γυναικών ερευνητριών, φοιτητριών και επιχειρηματιών στις τεχνολογίες STEAM.



Μετά την υπογραφή του Μνημονίου, ο κ. Νίκος Κατσαράκης δήλωσε:



«Η συνεργασία με την Eurobank και το egg δημιουργεί νέες δυνατότητες για την πανεπιστημιακή μας κοινότητα, φέρνοντας φοιτητές, ερευνητές και μέλη ΔΕΠ πιο κοντά στο οικοσύστημα της καινοτομίας και της νεοφυούς επιχειρηματικότητας. Το ΕΛΜΕΠΑ επενδύει συστηματικά στην αξιοποίηση της γνώσης που παράγεται στο Ίδρυμα και στη στήριξη νέων ιδεών που μπορούν να εξελιχθούν σε καινοτόμες εφαρμογές, προϊόντα και υπηρεσίες προς όφελος της κοινωνίας και της οικονομίας».



Η κ. Ρούλα Μπαχταλιά δήλωσε:



«Η συνεργασία με το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο αποτελεί ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα για τη σύνδεση της ακαδημαϊκής κοινότητας με το οικοσύστημα της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας. Μέσα από το Venture Banking της Eurobank και τον egg Accelerator, επιδιώκουμε να στηρίζουμε ερευνητές, φοιτητές και νέες επιχειρηματικές ομάδες, παρέχοντάς τους πρόσβαση σε γνώση, δίκτυα και ευκαιρίες ανάπτυξης. Πιστεύουμε ότι η αξιοποίηση της έρευνας και η μετατροπή καινοτόμων ιδεών σε βιώσιμες επιχειρήσεις μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ