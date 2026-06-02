Πανεπιστήμιο Κρήτης: Πραγματοποιήθηκε η ορκωμοσία τεσσάρων μελών Δ.Ε.Π. παρουσία του Πρύτανη

Την Τρίτη 2 Ιουνίου 2026 πραγματοποιήθηκε, παρουσία του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης, Καθηγητή Γεωργίου Μ. Κοντάκη, η ορκωμοσία των ακόλουθων μελών Δ.Ε.Π.:
- Αθηνά Θωμά: νέο μέλος Δ.Ε.Π., στη βαθμίδα της Επίκουρης Καθηγήτριας επί θητεία, στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Κρήτης, στον Τομέα Θετικών Επιστημών και στο γνωστικό αντικείμενο «Διδακτική των Μαθηματικών».
- Βασιλική Γκαλέα: νέο μέλος Δ.Ε.Π., στη βαθμίδα της Επίκουρης Καθηγήτριας επί θητεία, στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης, στον Τομέα Εργαστηριακής Ιατρικής, με γνωστικό αντικείμενο «Εργαστηριακή Αιματολογία».
- Μιχαήλ Μαζωνάκης (εξέλιξη): μέλος Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, στον Τομέα Ακτινολογίας, με γνωστικό αντικείμενο «Ιατρική Φυσική».
- Βασιλεία Νύκταρη (εξέλιξη): μέλος Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα της Αναπληρώτριας Καθηγήτριας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, στον Τομέα Χειρουργικής, με γνωστικό αντικείμενο «Αναισθησιολογία».
Η Πρυτανεία του Πανεπιστημίου Κρήτης συγχαίρει θερμά τα νέα και εξελιχθέντα μέλη Δ.Ε.Π. και τους εύχεται καλή επιτυχία στο έργο τους.
