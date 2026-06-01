Τα ζώδια της Τετάρτης

Κριός



Σήμερα, Κριέ μου, είσαι σε φάση που θέλεις να ξεκαθαρίσεις κάποιες καταστάσεις. Ανοίγεις συζητήσεις και θέτεις κάποια ζητήματα, με τρόπο όμως που δε δημιουργεί ένταση, ούτε αφήνει όμως και το ενδεχόμενο να «ξεφύγουν» οι άλλοι. Πολλά μπαίνουν σε σειρά και αυτό είναι κάτι που σε χαροποιεί και σε βοηθά να εστιάσεις περισσότερο σε ουσιαστικά και σημαντικά ζητήματα. Παράλληλα, ξεκαθαρίζεις τον κύκλο σου και σκέφτεσαι πως είναι μια περίοδος κατά την οποία θα χρειαστεί να κρατήσεις κοντά σου άτομα που μπορείς να εμπιστευτείς. Στη δουλειά υπάρχει μια καλή ροή, ενώ μπορεί να ακούσεις και κάποιο καλό οικονομικό νέο. Λίγο προσοχή στα του σπιτιού μόνο, γιατί μπορεί να έχεις γκρίνιες πως η δουλειά σου τρώει πολύ χρόνο.

Ταύρος



Ταύρε μου, η κούραση είναι αρκετή και το άγχος που έχεις με τα οικονομικά φαίνεται να είναι σήμερα ένα σημαντικό κομμάτι, με το οποίο θα ασχοληθείς και κάπως παραπάνω. Είναι σημαντικό να δεις τι υποχρεώσεις παίζουν και να τις οργανώσεις, ώστε να κλείσουν σταδιακά και να μην έχεις αυτό το άγχος. Επίσης, κάποιες παρασκηνιακές επαφές φαίνεται να φέρνουν σημαντικές συζητήσεις για κάτι επιπλέον στο εισόδημα. Μη θεωρείς όμως κάτι δεδομένο μέχρι να το δεις στην πράξη. Μέσα στη μέρα υπάρχουν ωραίες επαφές και συζητήσεις που θα ξυπνήσουν ενδιαφέροντα που είχες αφήσει στην άκρη και θα σε κινητοποιήσουν να δραστηριοποιηθείς και πάλι. Προσοχή στην κούραση, αλλά και στις έντονες συζητήσεις, γιατί παίζουν και απογοητεύσεις, αλλά κα κάποιες παρεξηγήσεις.

Δίδυμοι



Δίδυμέ μου, σήμερα είναι μια καλή μέρα για να κάνεις επαγγελματικές επαφές, αλλά και να δεις πώς μπορείς να περάσεις πρακτικά στην εφαρμογή των ιδεών και των πλάνων σου. Ναι, οι απαιτήσεις είναι αρκετές, όμως από την πλευρά σου νιώθεις πιο έτοιμος για να ξεκινήσεις την όλη διαδικασία και να δεις με αυτό τον τρόπο ποιοι σε στηρίζουν έμπρακτα και ποιοι απλά στο λένε για να στο πουν. Καταστάσεις στη δουλειά μπορεί να μονιμοποιηθούν ή και στα προσωπικά να επισημοποιηθούν από σήμερα και μέσα στο επόμενο διάστημα. Επιπλέον, παρατηρείς πως είναι πιο εύκολο να ξεκαθαρίσουν κάποια πράγματα. Παρατηρείς καταστάσεις και αντιλαμβάνεσαι παρασκηνιακές δράσεις που μπορεί να γίνονται εις βάρος σου. Λίγη προσοχή με τα έξοδα γιατί σήμερα υπάρχει κι αυτό το κομμάτι που σε αγχώνει.

Καρκίνος



Σήμερα, Καρκίνε μου, σου είναι πιο εύκολο να αποστασιοποιηθείς από κάποιες καταστάσεις στη δουλειά και να λειτουργήσεις πιο οργανωμένα, αλλά και να δεις κάπως πιο αντικειμενικά τα πράγματα. Παρά το γεγονός ότι οι ευθύνες παραμένουν αυξημένες, από σήμερα και για το επόμενο διάστημα εστιάζεις περισσότερο στα δικά σου κομμάτια, θέλοντας να βελτιωθείς. Παράλληλα, υπάρχει μια άνεση στην επικοινωνία και η αμεσότητα με την οποία γίνονται κάποιες επαφές σε βοηθά να δεις με ποιον μπορείς να λειτουργήσεις πρακτικά και με ποιον όχι. Κίνητρα και ιδέες σε κάνουν πιο δημιουργικό, αλλά και πιο πρόθυμο να βοηθήσεις κοντινά σου άτομα. Καλό είναι να μην επενδύσεις παραπάνω συναισθηματικά, γιατί δε θα αποδώσει και θα χαλαστείς. Εστίασε στο κομμάτι δουλειά και μόνο.

Λέων



Λέοντά μου, σήμερα υπάρχουν επαφές με φίλους που θα σε ωφελήσουν και θα σε βοηθήσουν να θυμηθείς ποιος είσαι, αλλά και πώς να κυνηγήσεις τους στόχους σου. Είσαι σε μια φάση από σήμερα και για το επόμενο διάστημα που θέλεις να ενισχύσεις τον κύκλο σου με άτομα που μοιράζεστε παρόμοιες ιδέες και αγάπη για τα ίδια ενδιαφέροντα, ώστε κι εσύ να βρεις και πάλι το κίνητρο που χρειάζεσαι και να νιώσεις πιο δυνατός. Στο κομμάτι της δουλειάς σήμερα ο φόρτος είναι αρκετός, όμως μπορείς και οργανώνεσαι πολύ πιο εύκολα και αυτό σου γλιτώνει χρόνο και ενέργεια. Κράτα τις προτεραιότητες που έχεις θέσει και μην βάζεις επιπλέον πράγματα, γιατί η κούραση αλλά και κάποια κρυφά πραγματάκια που θα μάθεις σε επηρεάσουν.

Παρθένος



Παρθένε μου, οικονομικά θέματα που σχετίζονται με τη δουλειά φαίνεται να ξεκαθαρίζουν και να μπαίνουν σε σειρά από σήμερα και για το επόμενο διάστημα. Επίσης, προκύπτουν ευκαιρίες μέσα από συναντήσεις και συζητήσεις με σημαντικά άτομα που θα επηρεάσουν θετικά το οικονομικό σου και θα σε βοηθήσουν να βάλεις σε σειρά υποχρεώσεις που έχουν προκύψει και φαίνεται να σε αγχώνουν. Παράλληλα, υπάρχει μια ωραία ροή ιδεών και μια δημιουργική διάθεση, την οποία και εκμεταλλεύεσαι για να εκφραστείς. Το φλερτ είναι πολύ σήμερα και νιώθεις πως η αυτοπεποίθησή σου ανεβαίνει. Ίσως κάποιο ταξιδάκι σε ψήσει. Αυτό που χρειάζεται προσοχή είναι οι αντιδράσεις σου σε σχόλια. Κάποιοι δεν βλέπουν τα πράγματα όπως εσύ, οπότε μην ταυτίζεσαι με ό,τι σου λένε.

Ζυγός



Σήμερα, Ζυγέ μου, είναι μια καλή ευκαιρία να κάνεις αυτές τις συζητήσεις που θέλεις και να βάλεις κάποια πράγματα στη θέση τους. Υπάρχει μια ηρεμία και μια σιγουριά που σου δίνει το μπουστ να μιλήσεις και να δεις τι παίζει και τι είναι αυτό που έχει αλλάξει από τους άλλους, για να ξέρεις κι εσύ τι σου γίνεται. Η οριοθέτηση και η καλύτερη κατανόηση που προκύπτει μέσα στη μέρα ξεκαθαρίζει το τοπίο και αυτό σου δίνει μια άλλη ελευθερία κινήσεων, όπως και τη δυνατότητα να οριοθετήσεις κι εσύ κάποιες καταστάσεις. Καλό είναι να μην αφήσεις το συναίσθημα να κατευθύνει τις κινήσεις σου, αλλά και να μην πάρεις προσωπικά κάποια σχόλια. Επίσης, απόφυγε καταστάσεις στη δουλειά που θα ενισχύσουν αυτή την αίσθηση απογοήτευσης που έχεις αυτό το διάστημα.

Σκορπιός



Σκορπιέ μου, σήμερα υπάρχουν κάποιες σημαντικές επαφές ή μπορεί να υπάρξουν επιπλέον αναθέσεις στη δουλειά που θα ενισχύσουν εξίσου και το οικονομικό σου. Επιπλέον, έχεις την ευκαιρία να παρατηρήσεις καλύτερα κάποιες καταστάσεις και να ξεκαθαρίσεις στο μυαλό σου το τι θα χρειαστεί ή θα θελήσεις εσύ να κάνεις παρακάτω, ώστε να τις οριοθετήσεις και να μην υπάρξουν παρεξηγήσεις παρακάτω. Η δουλειά μπαίνει σε μια πιο σταθερή τροχιά και αυτό ίσως σημαίνει πως θα χρειαστεί να αναλάβεις επιπλέον πράγματα. Κάποιες συζητήσεις μπορεί να μοιάζουν με εντάσεις στην αρχή, όμως αυτό θα σου δώσει δυνατότητα να μιλήσεις σταράτα και να καταλάβεις ποιους έχεις απέναντί σου. Σίγουρα κάποια πράγματα θα σε απογοητεύσουν, οπότε μην μπεις στη διαδικασία να αναλύσεις θέματα που δεν θα βγάλουν κάπου.

Τοξότης



Τοξότη μου, σημαντικές επαφές και συναντήσεις σήμερα, αλλά και το επόμενο διάστημα, δίνουν την ευκαιρία για να οργανώσεις και να ενισχύσεις με σημαίνοντα πρόσωπα τον περίγυρό σου, αλλά και τους συνεργάτες σου. Επαφές που μπορεί να έχουν μια μακροπρόθεσμη επαφή και συνεργασία φαίνεται να υπάρχουν και αυτό κάπως σε ξεκουνάει και σου δίνει ένα κίνητρο παραπάνω σήμερα να οργανωθείς και να δεις τι μπορείς να κάνεις επιπλέον πάνω στο κομμάτι της δουλειάς. Μέσα σε όλα, σκέφτεσαι και το να ξεσπάσεις στο γυμναστήριο για να χαλαρώσεις. Αν υπάρχουν οικονομικές διαφορές με συνεργάτες, καλό είναι να κρατήσεις ήπιους τόνους, ενώ στα προσωπικά σου πες αυτά που θες και μην το αφήνεις να περάσει έτσι. Κάτι σε ενοχλεί και φαίνεται.

Αιγόκερως



Σήμερα, Αιγόκερέ μου, νιώθεις πιο έτοιμος να οργανώσεις τα πλάνα σου, αλλά και να δεις πώς μπορείς να δρομολογήσεις δουλειές και διαδικασίες που σε πιέζουν και μπορεί να σε αγχώνουν κάπως παραπάνω. Υπάρχει μια ευκολία σε όλο αυτό, ενώ και τα κίνητρα που παρατηρείς να σου δίνονται είναι μια σημαντική ευκολία στο να λειτουργήσεις πρακτικά και άμεσα. Καλό είναι να είσαι ευέλικτος ωστόσο, καθώς στο πρακτικό κομμάτι μπορεί κάτι να μη σου βγει και να χρειαστεί να το αλλάξεις. Στο κομμάτι των διαπροσωπικών σου σχέσεων σήμερα υπάρχει ένα περίεργο κλίμα και μπορεί να παρατηρήσεις καταστάσεις και συμπεριφορές που κάπως να σε ρίξουν ψυχολογικά και να σε κάνουν να πάρεις αποστάσεις.

Υδροχόος



Υδροχόε μου, σήμερα ξεκινά ένα διάστημα που η δημιουργικότητά σου μπαίνει σε πρακτική εφαρμογή και οι συζητήσεις που σχετίζονται με τα επαγγελματικά σου δομούνται και οργανώνονται καλύτερα. Επαφές με σημαντικά άτομα, αλλά και κάποια θολά σημεία ξεκαθαρίζονται κι έτσι κι εσύ βρίσκεις άκρη και ξέρεις πλέον τι πρέπει να γίνει. Παράλληλα, αυτό που έχεις ανάγκη σήμερα είναι να ξεκουραστείς, να καθαρίσεις το σπίτι σου και να οργανώσεις καλύτερα το χώρο σου. Δώσε βάση σε καταστάσεις που πυροδοτούν συναισθήματα και επεξεργάσου τα καλύτερα. Στη δουλειά σήμερα χρειάζεται λίγη υπομονή και παράμεινε εστιασμένος σε αυτά που έχεις να κάνεις. Μην ασχολείσαι με κουτσομπολιά όσο κι αν απογοητεύεσαι με αυτά που μαθαίνεις.

Ιχθύς



Ιχθύ μου, σήμερα είναι μια καλή ευκαιρία να ξεκινήσεις συζητήσεις και να ξεκαθαρίσεις κάποια πράγματα, ώστε να οργανωθείς καλύτερα και να νιώσεις πιο ασφαλής. Σκέψεις οργανώνονται πιο εύκολα, ενώ αντιλαμβάνεσαι πως κάποια όρια και με την οικογένεια χρειάζεται να τεθούν, είτε γενικά είτε εκ νέου. Παράλληλα, ασχολείσαι με το σπίτι σου και με οικονομικά κομμάτια που σχετίζονται με αυτό, θέλοντας να τα βάλεις σε μια σειρά. Επαφές με φίλους, φλερτ, έντονες συζητήσεις που σε ξυπνάνε και σου δίνουν τροφή για σκέψη φαίνεται να γεμίζουν τη μέρα σου, ενώ υπάρχουν και επαφές στα επαγγελματικά. Στα προσωπικά θέλει λίγη προσοχή μόνο, γιατί ο ενθουσιασμός σου δε βρίσκει έντονη ανταπόκριση κι απογοητεύεσαι.