Καλώς ήρθατε στα 40: Οι συνήθειες που κάποτε κοροϊδεύαμε

Μετά τα 40, οι προτεραιότητες αλλάζουν και πράγματα που κάποτε φαίνονταν βαρετά, γίνονται πλέον απολαυστικές καθημερινές συνήθειες. Οι 7 συνήθειες των 40άρηδων!!!

Εμμονή με τον ύπνο. Το ξενύχτι αντικαθίσταται από τη λατρεία για το ποιοτικό στρώμα και το νωρίς στο κρεβάτι. Συζητήσεις για εξετάσεις. Οι αναλύσεις αίματος και οι πόνοι στη μέση γίνονται το κεντρικό θέμα στις παρέες. Αγάπη για τα φυτά. Η κηπουρική, τα φυτά εσωτερικού χώρου και η φροντίδα τους γίνονται επίσημο χόμπι. Επένδυση στην άνεση. Τα άβολα, στενά ρούχα και παπούτσια δίνουν οριστικά τη θέση τους στα ανατομικά. Μελέτη των προσφορών. Τα φυλλάδια των σούπερ μάρκετ και οι εκπτώσεις σε είδη σπιτιού γίνονται συναρπαστικά. Χαλάρωση στο σπίτι. Η φράση «καλύτερα να κάτσουμε μέσα» κερδίζει πάντα την έξοδο σε θορυβώδη μπαρ.Έλεγχος του καιρού. Η πρόγνωση του καιρού καθορίζει τα πλάνα της ημέρας και το πλύσιμο των ρούχων.

