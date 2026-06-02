Μελίγκρα στις τριανταφυλλιές: 6 τρόποι αντιμετώπισης (βίντεο)

Πώς φεύγει η μελίγκρα από τις τριανταφυλλιές;

Αυτά τα μικρά έντομα που μοιάζουν με ψείρες αποτελούν το πιο συχνό πρόβλημα στη φροντίδα της τριανταφυλλιάς. Εμφανίζεται μέσα στην άνοιξη, καθώς η θερμοκρασία σταδιακά ανεβαίνει, την περίοδο που οι τριανταφυλλιές αναπτύσσουν νέα βλάστηση. Και μπορεί, αρχικά, να περάσει απαρατήρητη, ωστόσο γρήγορα δημιουργεί μεγάλους πληθυσμούς μελίγκρας οι οποίοι καλύπτουν τις κορυφές από τα μπουμπούκια και τα φύλλα του φυτού.

Οι αφίδες, όπως είναι η ονομασία τους, τρέφονται με τους χυμούς του φυτού και αποδυναμώνουν την τριανταφυλλιά. Ωστόσο, προσβάλλουν κι άλλα φυτά του κήπου μας, από καλλωπιστικά φυτά και καρποφόρα δέντρα μέχρι αρωματικά φυτά και λαχανικά, γι’ αυτό είναι σημαντικό να παρεμβαίνουμε έγκαιρα πριν επεκταθούν σε περισσότερα φυτά.

Τι είναι η μελίγκρα της τριανταφυλλιάς;

Η μελίγκρα είναι ένα μικρό έντομο με μέγεθος από 1 μέχρι 4 χιλιοστά που ανάλογα το είδος έχει συνήθως πράσινο, μαύρο ή απαλό καφέ χρώμα. Στις τριανταφυλλιές τη συναντάμε σε μεγάλο αριθμό κοντά στα νεαρά μπουμπούκια και στους βλαστούς, καθώς επίσης στην κάτω επιφάνεια των φύλλων. Είναι πιο δραστήρια από την άνοιξη μέχρι το φθινόπωρο και ευνοείται από περιβάλλον σχετικής υγρασίας και θερμοκρασίες μέχρι 25°C. Σε υψηλότερες θερμοκρασίες, κατά την περίοδο του καλοκαιριού, παρουσιάζεται μειωμένη δραστηριότητα και ύφεση της προσβολής.

Ποια προβλήματα προκαλεί η μελίγκρα στις τριανταφυλλιές;

Η μελίγκρα απομυζεί τους χυμούς από τη νεαρή βλάστηση της τριανταφυλλιάς, με αποτέλεσμα το φυτό να υποφέρει. Σε έντονη προσβολή από μελίγκρα, θα παρατηρήσουμε στρίψιμο στα φύλλα της τρανταφυλλιάς και παραμορφώσεις στη βλάστηση. Επιπλέον, δημιουργεί μελιτώδη εκκρίματα, μία ουσία σαν κόλλα πάνω στα φύλλα, η οποία αποτελεί τροφή για τα μυρμήγκια που επισκέπτονται τις τριανταφυλλιές για να τραφούν. Σταδιακά, μπορεί να δούμε τους βλαστούς και τα φύλλα της τριανταφυλλιάς να μαυρίζουν, καθώς στα μελιτώματα εμφανίζεται ο μύκητας της καπνιάς που μειώνει τη φωτοσυνθετική δραστηριότητα του φυτού.

Πώς διώχνουμε τη μελίγκρα από τις τριανταφυλλιές;

Μπορεί η μελίγκρα να είναι ανεπιθύμητη στις τριανταφυλλιές μας, ωστόσο στις περισσότερες περιπτώσεις δεν επηρεάζει σημαντικά την υγεία των φυτών. Γι’ αυτό υπάρχουν απλοί φυσικοί τρόποι για να την απομακρύνουμε από τις τριανταφυλλιές μας και να περιορίσουμε την παρουσία της. Μπορούμε να διώξουμε τη μελίγκρα ρίχνοντας νερό, να την απομακρύνουμε με ένα βουρτσάκι ή να κλαδέψουμε τις κορυφές στη βλάστηση της τριανταφυλλιάς που εμφανίζουν μεγάλους πληθυσμούς. Ένας ήπιος τρόπος είναι να ψεκάσουμε με σαπουνόνερο ή αν χρειαστεί κάτι πιο δραστικό κάνουμε ψεκασμό με βιολογικά εντομοκτόνα.

1. Ρίχνουμε νερό με πίεση για να διώξουμε τη μελίγκρα από τις τριανταφυλλιές

Ο πιο απλός τρόπος για να απομακρύνουμε τη μελίγκρα από τα φυτά μας είναι με νερό. Με ένα λάστιχο βρέχουμε τους βλαστούς που έχει εμφανιστεί η μελίγκρα, τα φύλλα και την κάτω επιφάνεια τους μέχρι να εξαφανιστεί. Η ρίψη του νερού πρέπει να γίνεται κατά το σούρουπο για να αποφύγουμε εγκαύματα και ασθένειες στα φύλλα. Επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία όσες φορές χρειαστεί για να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Διώχνουμε τη μελίγκρα από τις τριανταφυλλιές ρίχνοντας νερό

2. Απομακρύνουμε τη μελίγκρα από τις τριανταφυλλιές με ένα βουρτσάκι

Ένας ήπιος τρόπος για να διώξουμε τη μελίγκρα είναι χρησιμοποιώντας ένα μαλακό πινέλο ή ένα βουρτσάκι για να μαζέψουμε τη μελίγκρα από τα μπουμπούκια και τα φύλλα που έχουν προσβληθεί. Η συγκεκριμένη μέθοδος απαιτεί περισσότερο χρόνο και ενδείκνυται σε αρχικό στάδιο προσβολής για να περιορίσουμε τη γρήγορη εξάπλωσή τους. Με ένα βουρτσάκι απομακρύνουμε τη μελίγκρα από τις τριανταφυλλιές

3. Κλαδεύουμε τις κορυφές των προσβεβλημένων βλαστών για να περιορίσουμε την εξάπλωση της μελίγκρας

Αν η μελίγκρα έχει προλάβει να αναπτύξει μεγάλους πληθυσμούς σε ορισμένα μπουμπούκια και βλαστούς της τριανταφυλλιάς μας, ένας πιο δραστικός τρόπος είναι να κόψουμε τις κορυφές για να αφαιρέσουμε τα έντομα και να περιορίσουμε άμεσα την εξάπλωσή τους. Εφαρμόζουμε τη συγκεκριμένη μέθοδο σε μικρό μέρος του φυτού και μόνο αν είναι απαραίτητο, καθώς κόβοντας μέγαλο αριθμό βλαστών και μπουμπουκιών περιορίζουμε σημαντικά την ανθοφορία της τριανταφυλλιάς μας. Κόβουμε βλαστούς που παρουσιάζουν έντονη προσβολή από μελίγκρα για να περιορίσουμε την εξάπλωσή της

4. Ψεκάζουμε τις τριανταφυλλιές με σαπουνόνερο για μελίγκρα

Το πράσινο σαπούνι που έχει ως βάση το ελαιόλαδο αποτελεί μία ήπια λύση που παραδοσιακά χρησιμοποιείται για τη μελίγκρα στις τριανταφυλλιές. Μπορούμε εύκολα να φτιάξουμε μία αυτοσχέδια σπιτική συνταγή για να ψεκάσουμε τις τριανταφυλλιές μας ανακατεύοντας μία κουταλιά της σούπας πράσινο σαπούνι και μία κουταλιά του γλυκού οινόπνευμα σε ένα λίτρο νερό. Ψεκάζουμε τις τριανταφυλλιές στους βλαστούς, καθώς επίσης στην πάνω και στην κάτω επιφάνεια των φύλλων, κάθε εβδομάδα για να περιορίσουμε την προσβολή από μελίγκρα. Πώς χρησιμοποιούμε το πράσινο σαπούνι για μελίγκρα

5. Ψεκάζουμε τις τριανταφυλλιές με βιολογικά εντομοκτόνα για μελίγκρα

Αν το πρόβλημα παραμένει έντονο, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε εγκεκριμένα σκευάσματα βιολογικής γεωργίας που προμηθευόμαστε από γεωπονικά καταστήματα. Εντομοκτόνα για μελίγκρα με την καλύτερη αποτελεσματικότητα είναι ο θερινός πολτός, τα άλατα καλίου και η φυσική πυρεθρίνη. Το ράντισμα των φυτών γίνεται κατά τις απογευματινές ώρες, ακολουθώντας πάντα τις οδηγίες του σκευάσματος που χρησιμοποιούμε. Φυσική πυρεθρίνη για αντιμετώπιση της μελίγκρας στις τριανταφυλλιές

6. Δημιουργούμε το κατάλληλο περιβάλλον για να προσελκύσουμε πασχαλίτσες

Οι κόκκινες πασχαλίτσες αποτελούν ένα φυσικό σύμμαχο στην αντιμετώπιση της μελίγκρας, καθώς κάθε πασχαλίτσα μπορεί να καταβροχθίσει μέχρι και 50 έντομα μελίγκρας σε μία μέρα. Εκτός από έντομα, οι πασχαλίτσες τρέφονται με τη γύρη των φυτών και μπορούμε να τις προσελκύσουμε φυτεύοντας κοντά στις τριανταφυλλιές μας ηλίανθο, κατιφέ, άλυσσο, λεβάντα και δεντρολίβανο. Πασχαλίτσα: Ένα ωφέλιμο έντομο – σύμμαχος για τη μελίγκρα Κι ένα μυστικό για τη μελίγκρα στις τριανταφυλλιές Πριν αναζητήσουμε κάποιο φάρμακο για μελίγκρα, πρέπει να θυμόμαστε πως οι αφίδες είναι μέρος του φυσικού οικοσυστήματος κάθε κήπου. Εφόσον δεν αναπτύσσονται σε ανεπιθύμητα μεγάλους πληθυσμούς, μπορούμε εύκολα να τις ελέγξουμε με ήπιους και οικολογικούς τρόπους χωρίς να δημιουργούν σημαντικά προβλήματα στις τριανταφυλλιές μας.

Πηγή: www.mistikakipou.gr

