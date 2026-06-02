Σάρον Στόουν: "Ο πατέρας μου με πετούσε από τις σκάλες και μετά έβγαζε τη ζώνη, έτρωγα γερό ξύλο"

Η Sharon Stone μίλησε στο podcast The Person Who Believed in Me για την κακοποίηση που υπέστη ως παιδί από τον πατέρα της.

«Ο πατέρας μου ήταν ένας πραγματικά φανταστικός άνθρωπος, πολύ συμπονετικός. Ήταν τόσο εκλεπτυσμένος, σκληρός, έξυπνος και κουλ», είπε η ηθοποιός.

«Ήταν πιο σκληρός μαζί μου απ’ ό,τι με τον μικρότερο αδελφό μου. Τελικά τον αντιμετώπισα όταν ήμουν 14 ετών, γιατί ήταν βίαιος. Ναι, με πετούσε από τις σκάλες και μετά έβγαζε τη ζώνη. Ξέρετε, έβγαζε εκείνη τη ζώνη και μετά έτρωγα ένα γερό ξύλο, καταλαβαίνετε; Και τελικά, στα 14 μου, του μίλησα έξω από τα δόντια. Πραγματικά του τα είπα», θυμήθηκε.

Η ηθοποιός μετέφερε τα λόγια που του είπε και τον έκαναν να σταματήσει να ασκεί βία. «Θυμάμαι πολύ συγκεκριμένα ότι μου φώναζε να κατέβω εκείνες τις σκάλες, σωστά; “Τώρα, ανάθεμά σε”. Και κατέβηκα τις σκάλες σαν τη βασίλισσα της Γαλλίας, ένα σκαλί τη φορά, και μετά στάθηκα μπροστά στο πρόσωπό του και του είπα: “Γιατί; Χρειάζεται να με χτυπήσεις κι άλλο για να νιώσεις άντρας; Αυτό συμβαίνει εδώ; Γιατί αν το χρειάζεσαι, ας το κάνουμε. Αλλά δεν θα σε αγαπήσω ποτέ ξανά. Τελείωσα”», αφηγήθηκε.





