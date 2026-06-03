Η κυβέρνηση Τραμπ απέσυρε το σχέδιο για το «Ταμείο κατά της Εργαλειοποίησης»

Ηκυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ αποφάσισε να μην προχωρήσει τελικά στη δημιουργία του λεγόμενου «Ταμείου κατά της Εργαλειοποίησης», όπως ανακοίνωσε το βράδυ της Τρίτης ο υπηρεσιακός υπουργός Δικαιοσύνης και πρώην προσωπικός δικηγόρος του Αμερικανού προέδρου, Τοντ Μπλανς.

Ο Μπλανς έκανε την ανακοίνωση αυτή μιλώντας σε μια Επιτροπή της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Την απόφαση της κυβέρνησης είχε προαναγγείλει νωρίτερα ο Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής Τζον Θουν, όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους αν θα ιδρυθεί εντέλει το Ταμείο αυτό, ύψους περίπου 1,8 δισεκ. δολαρίων, με στόχο να αποζημιωθούν οι υποστηρικτές του Τραμπ που έπεσαν θύματα «εργαλειοποίησης της δικαιοσύνης» επί προεδρίας του Δημοκρατικού Τζο Μπάιντεν.

Την προηγούμενη Παρασκευή, με δικαστική απόφαση, «πάγωσε» προσωρινά η σύσταση του Ταμείου. Πολλά αμερικανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν εξάλλου ότι ο Τραμπ θα υπαναχωρούσε, καθώς το σχέδιό του συναντούσε σφοδρές αντιδράσεις, όχι μόνο από τους Δημοκρατικούς αλλά και από πολλούς Ρεπουμπλικάνους που πίστευαν ότι θα μπορούσαν να αποζημιωθούν μεταξύ άλλων και οι υποστηρικτές του προέδρου που εισέβαλαν στο Καπιτώλιο και επιτέθηκαν σε αστυνομικούς στις 6 Ιανουαρίου 2021.

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