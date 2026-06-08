Το αφήγημα πέθανε. Ζήτω το αποτύπωμα! του Θανάση Παπαμιχαήλ*

Για χρόνια, τα πολιτικά κόμματα επένδυαν στο αφήγημα. Στις λέξεις. Στις υποσχέσεις.

Στη ρητορική που έπρεπε να "χτίσει εικόνα", να "μεταδώσει όραμα", να "αγγίξει τον πολίτη". Σήμερα, όλο αυτό το οικοδόμημα κλονίζεται. Και δεν το κλονίζουν οι αντίπαλοι. Το κλονίζουν οι ίδιοι οι πολίτες.

Η αλλαγή δεν ήρθε ξαφνικά. Ήρθε με τη συσσώρευση. Κάθε υπόσχεση που δεν τηρήθηκε, κάθε εξαγγελία που έμεινε στα χαρτιά, κάθε "τώρα αλλάζουν τα πράγματα" που δεν άλλαξε τίποτα, κατέθεσε και από μία ψήφο δυσπιστίας στη λογική του αφηγήματος. Σήμερα, ο μέσος πολίτης δεν αξιολογεί τι λέει ένας πολιτικός. Αξιολογεί τι έχει κάνει. Το αφήγημα έχει δώσει τη θέση του στο αποτύπωμα.

Τι σημαίνει αυτό στην πράξη; Σημαίνει ότι ο πολίτης δεν κρίνει πλέον με βάση την πειστικότητα της ρητορικής, αλλά με βάση τα ίχνη που άφησε η εξουσία πάνω στην καθημερινότητά του. Ποιος δρόμος έγινε. Ποιο νοσοκομείο λειτούργησε. Ποια επιχείρηση άντεξε. Ποια υπόθεση λύθηκε. Το αποτύπωμα δεν αφηγείται. Αποδεικνύει.

Και εδώ έγκειται η κρίση των κομμάτων που εξακολουθούν να επενδύουν σε επικοινωνιακές στρατηγικές που μιλούν σε ένα κοινό που έχει σταματήσει να ακούει αφηγήσεις. Το πρόβλημα δεν είναι η κακή επικοινωνία. Είναι ότι η επικοινωνία χωρίς αξιοπιστία δεν έχει πλέον αντίκρισμα.

Η εμπιστοσύνη στην πολιτική δεν κερδίζεται με καλύτερα μηνύματα. Κερδίζεται με αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα. Ο πολίτης δεν θέλει πια να πειστεί. Θέλει να δει.

Και αυτή η μετατόπιση αλλάζει τους κανόνες του παιχνιδιού ριζικά.

Όποιος το καταλάβει νωρίς, κερδίζει. Όποιος συνεχίσει να χτίζει αφηγήματα πάνω σε άδεια θεμέλια, θα μείνει με λόγια. Και οι λέξεις, χωρίς έργα πίσω τους, σήμερα δεν πείθουν κανέναν.

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