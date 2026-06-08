ΒΟΑΚ: Έκτακτες νυχτερινές ρυθμίσεις στο Σφακάκι Ρεθύμνου – Πώς θα διεξάγεται η κυκλοφορία

Σε ισχύ τίθενται από απόψε, Δευτέρα 8 Ιουνίου 2026, έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε κεντρικό σημείο του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ) στο ύψος του Ρεθύμνου, λόγω προγραμματισμένων εργασιών οδοποιίας.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ρεθύμνου, οι παρεμβάσεις θα πραγματοποιηθούν στο ύψος της γέφυρας στο Σφακάκι. Για την ασφάλεια των οδηγών και των εργαζομένων, η κυκλοφορία των οχημάτων στο συγκεκριμένο τμήμα θα διεξάγεται εναλλάξ και για τα δύο ρεύματα με τη χρήση προσωρινού φωτεινού σηματοδότη.

Οι ρυθμίσεις έχουν σχεδιαστεί με γνώμονα την ελάχιστη δυνατή επιβάρυνση της κίνησης, καθώς θα εφαρμοστούν αποκλειστικά κατά τις νυχτερινές ώρες.

Το χρονοδιάγραμμα των εργασιών ορίζεται ως εξής:

Έναρξη:

Απόψε, Δευτέρα 8 Ιουνίου, στις 22:00 το βράδυ.

Λήξη:

Πέμπτη 11 Ιουνίου, στις 06:00 το πρωί.

Ωράριο αποκλεισμού:

Καθημερινά και μόνο από τις 22:00 έως τις 06:00 το πρωί της επόμενης ημέρας.

Η αστυνομία ξεκαθαρίζει ότι μετά το πέρας του νυχτερινού ωραρίου εργασιών (δηλαδή μετά τις 06:00 το πρωί), οι εργοταξιακές διατάξεις θα απομακρύνονται και η κυκλοφορία θα αποκαθίσταται πλήρως και στα δύο ρεύματα πορείας για την εξυπηρέτηση της πρωινής κίνησης.

Οι αστυνομικές αρχές απευθύνουν έκκληση στους διερχόμενους οδηγούς να επιδείξουν τη δέουσα προσοχή, να μειώνουν εγκαίρως την ταχύτητά τους και να συμμορφώνονται πιστά με την προσωρινή εργοταξιακή σήμανση προς αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων.

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