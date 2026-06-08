Μπάσκετ: Η Εθνική νέων στο Ηράκλειο για προετοιμασία

Η Εθνική Νέων Ανδρών μπάσκετ είναι έτοιμη για ένα ακόμη γεμάτο καλοκαίρι. Αφετηρία της είναι το Ηράκλειο, εκεί όπου έπεσε η περσινή αυλαία των υποχρεώσεών της. Η προετοιμασία της θα αρχίσει στην Κρήτη και το βασικό κομμάτι της θα γίνει εκεί, με το τέλος της διαδρομής να γράφεται αυτή τη φορά στη Σλοβενία, υπό τις οδηγίες του Κώστα Παπαδόπουλου.

Η ομάδα συγκεντρώθηκε στις 5 Ιουνίου στο Ηράκλειο, όπου θα παραμείνει στις 16 Ιουνίου. Τα πρώτα φιλικά θα τα δώσει στην Κωνσταντινούπολη (19-20/6) με αντίπαλο την Τουρκία, θα ακολουθήσει το τουρνουά Domegge di Cadore (26-28/6), όπου θα πάρουν μέρος ακόμη η οικοδέσποινα Ιταλία, η Ισπανία και η Γερμανία και τα «τεστ» θα ολοκληρωθούν με δύο αναμετρήσεις με την Πολωνία στο Ηράκλειο (3-4/7) πριν την αναχώρηση για την Λουμπλιάνα και το Ευρωμπάσκετ.

Η Ελλάδα βρίσκεται στον Γ’ Όμιλο της διοργάνωσης μαζί με Βέλγιο, Ισπανία, Κροατία.

Το πρόγραμμα της ομάδας:

Έναρξη προετοιμασίας: 5/6 Ηράκλειο

5-16/6 Ηράκλειο

19-20/6 Φιλικά στην Κωνσταντινούπολη

26-28/6 ΤουρνουάΙταλία (24οMemorial V. De Silvestro/Trofeo B. Meneghin, Domegge di Cadore)

26/6

19.00 Γερμανία-Ελλάδα

21.30 Ιταλία-Ισπανία

27/6

19.00 Ισπανία-Γερμανία

21.30 Ιταλία-Ελλάδα

28/6

19.00 Ελλάδα-Ισπανία

21.30 Ιταλία-Γερμανία

30/6-7/7 Προετοιμασία Ηράκλειο

3-4/7 φιλικά με Πολωνία στο Ηράκλειο (Πανεπιστήμιο)

9/7 Αναχώρηση για Σλοβενία μέσω Βελιγραδίου

Ευρωμπάσκετ U20 Ανδρών, 11-19/7 Λιουμπλιάνα, Σλοβενία

Α’ Όμιλος: Γαλλία, Ιταλία, Γερμανία, Τουρκία

Β’ Όμιλος: Λιθουανία, Σερβία, Πολωνία, Λετονία

Γ’ Όμιλος: Ελλάδα, Βέλγιο, Ισπανία, Κροατία

11/7

14.30 Βέλγιο-Ισπανία

18.00 Κροατία-Ελλάδα

12/7

14.00 Ελλάδα-Βέλγιο

21.30 Ισπανία-Κροατία

13/7

16.30 Βέλγιο-Κροατία

19.00 Ελλάδα-Ισπανία

Δ’ Όμιλος: Ισραήλ, Σλοβενία, Τσεχία, Ρουμανία