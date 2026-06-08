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ΣΠΙΤΙ
Ποια είναι η σωστή θερμοκρασία κλιματιστικού το καλοκαίρι;
κλιματιστικό
clock 19:46 | 08/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Η ιδανική θερμοκρασία για το κλιματιστικό το καλοκαίρι είναι μεταξύ 25°C και 27°C. Αυτό το εύρος προσφέρει την τέλεια ισορροπία ανάμεσα στην προσωπική σας άνεση, την προστασία της υγείας σας και την εξοικονόμηση ενέργειας.

Η εσωτερική θερμοκρασία πρέπει να είναι 10°C έως 12°C χαμηλότερη από την εξωτερική. Έτσι αποφεύγετε το θερμικό σοκ κατά την έξοδο από το σπίτι. Σημειώνεται, πως αν στο χώρο υπάρχουν μωρά, ρυθμίστε το κλιματιστικό κοντά στους 28°C για μεγαλύτερη ασφάλεια.

Κάθε βαθμός που κατεβάζετε κάτω από τους 26°C αυξάνει την κατανάλωση ενέργειας κατά περίπου 7% έως 10%. Για καλύτερη απόδοση χρησιμοποιείτε τη νυχτερινή λειτουργία (Sleep) στον ύπνο. Αυξάνει σταδιακά τη θερμοκρασία για να μην κρυώνετε.

Κατεβάζετε τέντες και κλείνετε κουρτίνες την ημέρα. Εμποδίζουν τον ήλιο να ζεστάνει τον χώρο. Ρυθμίστε τις περσίδες να κοιτούν προς τα πάνω. Ο κρύος αέρας είναι βαρύτερος και θα κατεβεί φυσικά προς τα κάτω, ψύχοντας ομοιόμορφα το δωμάτιο. Πλένετε τα φίλτρα μία φορά τον μήνα. Τα καθαρά φίλτρα βελτιώνουν την ποιότητα του αέρα και μειώνουν την κατανάλωση ρεύματος.

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