ΣΥΡΙΖΑ για ανασχηματισμό: ''Εκλογές για να ανασάνει η χώρα''

«Οι μετακινήσεις υπουργών, υφυπουργών και κομματικών στελεχών δεν μπορούν να κρύψουν τη βαθιά πολιτική φθορά μιας κυβέρνησης που βρίσκεται αντιμέτωπη με σκάνδαλα, κοινωνική δυσαρέσκεια και κρίση αξιοπιστίας» αναφέρει σε ανακοίνωση του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, με αφορμή τον μίνι ανασχηματισμό της κυβέρνησης.

«Καμία αλλαγή υπουργικών θώκων δεν μπορεί να ξεπλύνει επτά χρόνια αλαζονείας, διαφθοράς, πελατειακού κράτους και κοινωνικής λεηλασίας» σχολιάζει το κόμμα, τονίζοντας ότι «η χώρα δεν έχει ανάγκη από έναν ακόμη ανασχηματισμό,Έχει ανάγκη από πολιτική αλλαγή».

Αναλυτικά η ανακοίνωση του κόμματος:

«Ο κ. Μητσοτάκης προχώρησε αναγκαστικά σε μια ακόμα ανακύκλωση προσώπων και κομματικών ισορροπιών.

Οι μετακινήσεις υπουργών, υφυπουργών και κομματικών στελεχών δεν μπορούν να κρύψουν τη βαθιά πολιτική φθορά μιας κυβέρνησης που βρίσκεται αντιμέτωπη με σκάνδαλα, κοινωνική δυσαρέσκεια και κρίση αξιοπιστίας.

Το πρόβλημα δεν είναι τα πρόσωπα.

Το πρόβλημα είναι η πολιτική.

Καμία αλλαγή υπουργικών θώκων δεν μπορεί να ξεπλύνει επτά χρόνια αλαζονείας, διαφθοράς, πελατειακού κράτους και κοινωνικής λεηλασίας.

Η χώρα δεν έχει ανάγκη από έναν ακόμη ανασχηματισμό.

Έχει ανάγκη από πολιτική αλλαγή.

Έχει ανάγκη από εκλογές.

Για να λογοδοτήσει η κυβέρνηση, για να μιλήσει η κοινωνία, για να ανασάνει η χώρα».

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