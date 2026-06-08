ΔΕΥ.08 Ιου 2026 20:35
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΣΥΡΙΖΑ για ανασχηματισμό: ''Εκλογές για να ανασάνει η χώρα''
ΣΥΡΙΖΑ
clock 20:05 | 08/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

«Οι μετακινήσεις υπουργών, υφυπουργών και κομματικών στελεχών δεν μπορούν να κρύψουν τη βαθιά πολιτική φθορά μιας κυβέρνησης που βρίσκεται αντιμέτωπη με σκάνδαλα, κοινωνική δυσαρέσκεια και κρίση αξιοπιστίας» αναφέρει σε ανακοίνωση του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, με αφορμή τον μίνι ανασχηματισμό της κυβέρνησης.

«Καμία αλλαγή υπουργικών θώκων δεν μπορεί να ξεπλύνει επτά χρόνια αλαζονείας, διαφθοράς, πελατειακού κράτους και κοινωνικής λεηλασίας» σχολιάζει το κόμμα, τονίζοντας ότι «η χώρα δεν έχει ανάγκη από έναν ακόμη ανασχηματισμό,Έχει ανάγκη από πολιτική αλλαγή».

Αναλυτικά η ανακοίνωση του κόμματος:

«Ο κ. Μητσοτάκης προχώρησε αναγκαστικά σε μια ακόμα ανακύκλωση προσώπων και κομματικών ισορροπιών.

Οι μετακινήσεις υπουργών, υφυπουργών και κομματικών στελεχών δεν μπορούν να κρύψουν τη βαθιά πολιτική φθορά μιας κυβέρνησης που βρίσκεται αντιμέτωπη με σκάνδαλα, κοινωνική δυσαρέσκεια και κρίση αξιοπιστίας.

Το πρόβλημα δεν είναι τα πρόσωπα.

Το πρόβλημα είναι η πολιτική.

Καμία αλλαγή υπουργικών θώκων δεν μπορεί να ξεπλύνει επτά χρόνια αλαζονείας, διαφθοράς, πελατειακού κράτους και κοινωνικής λεηλασίας.

Η χώρα δεν έχει ανάγκη από έναν ακόμη ανασχηματισμό.

Έχει ανάγκη από πολιτική αλλαγή.

Έχει ανάγκη από εκλογές.

Για να λογοδοτήσει η κυβέρνηση, για να μιλήσει η κοινωνία, για να ανασάνει η χώρα».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ανασχηματισμός: Κώτσηρας στο Μεταφορών, Χατζηβασιλείου στο ΥΠΕΞ, Μαρκόπουλος στο ΥΠΟΙΚ και Σούκουλη στο ΥΠΕΝ

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Συριζα
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis