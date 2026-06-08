Όλγα Κεφαλογιάννη - Βαρδινογιάννη πλέον η υπουργός, πρόσθεσε στο όνομά της και το επώνυμο της μητέρας της

Η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη φέρει πλέον και επίσημα το επώνυμο της μητέρας της, καθώς στη νέα της ταυτότητα αναγράφεται ως Όλγα Κεφαλογιάννη - Βαρδινογιάννη.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του goodnet.gr, η υπουργός υπέβαλε σχετικό αίτημα στις αρμόδιες Αρχές, το οποίο έγινε αποδεκτό, με αποτέλεσμα να προστεθεί στο ονοματεπώνυμό της το επώνυμο Βαρδινογιάννη, δηλαδή το πατρικό επίθετο της μητέρας της, Ελένης Βαρδινογιάννη.

Το ίδιο δημοσίευμα αναφέρει ότι η απόφαση αυτή συνδέεται με μια προσωπική επιθυμία της υπουργού και αποδίδεται ως εκπλήρωση υπόσχεσης στη μνήμη του θείου της, Βαρδή Ι. Βαρδινογιάννη.

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