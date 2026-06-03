Δόμνα Μιχαηλίδου: Μπήκε στο παιδικό δωμάτιο για να μας φέρει... νταντά με 5 κλικ! (βίντεο)

Η πλατφόρμα για το πολυσυζητημένο πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς» άνοιξε και επίσημα τις πύλες της.

Η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, έκανε την ανακοίνωση με έναν άκρως πρωτότυπο τρόπο.

Μέσα από ένα ευρηματικό βίντεο στα social media, γυρισμένο σε ένα παιδικό δωμάτιο γεμάτο παιχνίδια, εξήγησε πώς το κράτος έρχεται να στηρίξει τους νέους γονείς, προσφέροντας οικονομική ενίσχυση που φτάνει έως και τα 500 ευρώ τον μήνα.

Ξεχάστε την ατέλειωτη γραφειοκρατία και τις ουρές. Η διαδικασία για να εξασφαλίσετε το δικό σας voucher είναι «παιχνιδάκι» και ολοκληρώνεται ψηφιακά μέσα σε λίγα λεπτά.

Η αίτηση σε 5 απλά βήματα

Βήμα 1

: Επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα ntantades.gov.gr.

Βήμα 2

: Κάντε κλικ στην επιλογή «Αίτηση voucher».

Βήμα 3

: Συνδεθείτε με ασφάλεια χρησιμοποιώντας τους κωδικούς Taxisnet.

Βήμα 4

: Συμπληρώστε τα απαραίτητα προσωπικά και οικογενειακά στοιχεία.

Βήμα 5

: Πατήστε οριστική υποβολή και η αίτησή σας είναι έτοιμη.

Το πρόγραμμα αυτό αποτελεί μια σημαντική ανάσα για την καθημερινότητα των εργαζόμενων γονέων, γεφυρώνοντας το κενό μεταξύ της άδειας μητρότητας και της εγγραφής των παιδιών σε βρεφονηπιακούς σταθμούς.

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