“Νταντάδες της Γειτονιάς”: Ανοίγει το μεσημέρι η πλατφόρμα για το πρόγραμμα

Σήμερα το μεσημέρι, στις 13:00 αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα ntantades.gov.gr για τους γονείς που θέλουν να επιλέξουν επιμελητή στο πλαίσιο του κοινωνικού προγράμματος “Νταντάδες της γειτονιάς”, μία πρωτοβουλία του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Οι ενδιαφερόμενοι γονείς θα μπορούν να επιλέξουν μέσα από μία ομάδα 1.419 εργαζόμενων, οι οποίοι κατέθεσαν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά κι έγιναν δεκτοί.

Τι παρέχει το πρόγραμμα “Νταντάδες της Γειτονιάς”

Το πρόγραμμα παρέχει ενίσχυση 500 ευρώ τον μήνα σε γονείς με πλήρη απασχόληση και 300 ευρώ σε γονείς με μερική απασχόληση ή σε αναζήτηση εργασίας.

Για ένα παιδί, το ατομικό εισόδημα της μητέρας μπορεί να ανέρχεται έως τις 24.000 ευρώ, για δύο παιδιά έως τις 27.000 ευρώ, ενώ για οικογένειες με περισσότερα από τρία παιδιά δεν ισχύουν εισοδηματικά κριτήρια. Όπως τόνισε η υπουργός, τα κριτήρια είναι ελαστικά και έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε το πρόγραμμα να απευθύνεται σε όσο το δυνατόν περισσότερες οικογένειες που έχουν πραγματική ανάγκη στήριξης.

Τέλος, η υπουργός έκανε ιδιαίτερη αναφορά και στη δυνατότητα συμμετοχής συνταξιούχων ως επιμελητών, διευκρινίζοντας ότι μπορούν να εργαστούν στο πρόγραμμα χωρίς καμία περικοπή ή παρακράτηση της σύνταξής τους.

Με αυτόν τον τρόπο, όπως επεσήμανε, αξιοποιούνται με θεσμικό τρόπο η εμπειρία, η διαθεσιμότητα και η προσφορά ανθρώπων που μπορούν να στηρίξουν έμπρακτα την οικογένεια.

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