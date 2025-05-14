Ένα τετράχρονο αγόρι που έγινε το πιο ισχυρό της Ευρώπης

Σαν σήμερα, στις 14 Μαΐου 1643, ένα τετράχρονο αγόρι ανεβαίνει στον θρόνο της Γαλλίας. Είναι ο Λουδοβίκος ΙΔ’, ο μετέπειτα «Βασιλιάς Ήλιος», που θα αφήσει ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στην ευρωπαϊκή ιστορία. Ο πατέρας του, Λουδοβίκος ΙΓ’, πεθαίνει και η μητέρα του, Άννα της Αυστρίας, αναλαμβάνει την αντιβασιλεία, με τον καρδινάλιο Μαζαρέν να διαχειρίζεται τις πολιτικές υποθέσεις. Κανείς δεν φαντάζεται ότι αυτό το παιδί θα κυβερνήσει για 72 ολόκληρα χρόνια, κατακτώντας τον τίτλο του μακροβιότερου μονάρχη στην ιστορία της Ευρώπης.

Ο Λουδοβίκος ΙΔ’ δεν ήταν απλώς βασιλιάς – ήταν το σύμβολο της απόλυτης μοναρχίας. Η φράση «Το κράτος είμαι εγώ» συνοψίζει το πνεύμα της εποχής του, αν και παραμένει αμφίβολο αν την είπε ποτέ ο ίδιος. Υπό τη βασιλεία του, το παλάτι των Βερσαλλιών μετατράπηκε σε κέντρο εξουσίας, τέχνης και πολιτισμού, ενώ η Γαλλία έγινε η κυρίαρχη δύναμη της Ευρώπης.

Η επιρροή του, όμως, δεν περιορίστηκε στα γαλλικά σύνορα. Η πολιτική της Γαλλίας για την προστασία των καθολικών στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, που τότε περιλάμβανε και τον ελλαδικό χώρο, ενίσχυσε τη θέση της Γαλλίας σε νησιά όπως η Σύρος και η Τήνος. Οι καθολικοί Έλληνες άρχισαν να βλέπουν τη Γαλλία ως προστάτιδα δύναμη, πολύ πριν αυτό γίνει επίσημη πολιτική τον 19ο αιώνα.

Παράλληλα, ο Λουδοβίκος ΙΔ’ υπήρξε λάτρης της αρχαίας ελληνικής παιδείας. Το 1663 ίδρυσε την Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, η οποία μελετούσε τα ελληνικά αρχαία κείμενα και συνέβαλε στη διάδοση του ελληνικού πολιτισμού στη Δύση. Η γοητεία της Γαλλίας για την αρχαία Ελλάδα εντάχθηκε στο ιδεολογικό αφήγημα της απολυταρχίας, που ήθελε να παρουσιάζει το γαλλικό κράτος ως κληρονόμο της κλασικής παράδοσης.

Η σκιά του «Βασιλιά Ήλιου» έφτασε μέχρι τον 18ο και 19ο αιώνα, επηρεάζοντας τους Έλληνες διανοούμενους, τους Φαναριώτες και τους πρώτους φιλέλληνες, οι οποίοι αντλούσαν έμπνευση από τη γαλλική πολιτική και πνευματική σκηνή που ο ίδιος διαμόρφωσε.

Ο Λουδοβίκος ΙΔ’ δεν κυβέρνησε ποτέ την Ελλάδα – όμως, η λάμψη του έφτασε ως εδώ, επηρεάζοντας την ιστορία, τον πολιτισμό και το όραμα των Ελλήνων για ελευθερία και πρόοδο.

Πηγή: newsbeast.gr

