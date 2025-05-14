Μητσοτάκης για πόρισμα Πολυτεχνείου: Αποδεικνύεται ότι το ψέμα έχει κοντά ποδάρια

Στο πόρισμα της επιστημονικής ομάδας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου για τα Τέμπη αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συμμετοχή του σε συζήτηση με θέμα «Οι νέες προοπτικές για το Εθνικό Σύστημα Υγείας», στο πλαίσιο του συνεδρίου του ygeiamou.gr.

«Δεν θα πω πολλά γιατί θα τοποθετηθώ και στη Βουλή. Μία φράση μόνο. Αποδεικνύεται ότι τελικά το ψέμα έχει κοντά ποδάρια. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε όλα όταν έρθει η ώρα τους γιατί θα αδικούσαμε τη συζήτηση και με τον τρόπο που θα πρέπει να τοποθετηθούμε όλοι» σημείωσε ο πρωθυπουργός, απαντώντας σε σχετική ερώτηση.

Επανέλαβε δε πως «τον τελικό λόγο για όλα αυτά τον έχει η Δικαιοσύνη. Αυτή θα αξιολογήσει τελικά τι έχει συμβεί και τι δεν έχει συμβεί». «Αλλά νομίζω ότι όλοι οι καλόπιστοι πολίτες έχουν καταλάβει πια τι πήγε να συμβεί και είναι ενθαρρυντικό ότι έστω και με καθυστέρηση φωτίζουμε τα πραγματικά περιστατικά» πρόσιεσε.

Γ. Φλωρίδης: Ενταφιάστηκε η συνωμοσιολογία

Πυρά κατά της αντιπολίτευσης με αιχμή το πόρισμα εξαπέλυσε από το βήμα της Βουλής ο υπουργός Δικαιοσύνης Γ. Φλωρίδης. Όπως είπε, «η κυβέρνηση, εδώ και ενάμιση χρόνο, βρίσκεται κάτω από μια πλαστή, ψευδή κατηγορία μέσα από μια συνωμοσιολογία πως επιχείρησε να κάνει κάτι στον χώρο της σιδηροδρομικής τραγωδίας για να συγκαλύψει εγκλήματα. Για να αποδειχθεί, τελικά, ότι αυτό ήταν μια συνωμοσιολογία η οποία κατευθυνόταν και από εδώ και από έξω. Ναι, και από έξω, με έναν και μοναδικό στόχο, μέσα από ένα ψέμα να πέσει μια κυβέρνηση, κατά παράβαση κάθε συνταγματικής διαδικασίας, κάθε νομοθετικής λειτουργίας, κάθε θεσμικής λειτουργίας της χώρας. Ευτυχώς, όμως η προσπάθεια αυτή απέτυχε και ο ενταφιασμός της ήρθε χθες (εν. με το πόρισμα του ΕΜΠ)».

Ο κ. Φλωρίδης υπογράμμισε ότι «η Δικαιοσύνη κάνει σωστά τη δουλειά της και χθες αποδείχθηκε για μια ακόμη φορά ότι πράττει εξαιρετικά τη δουλειά της. Αυτό που αποδείχθηκε χθες και ενταφιάστηκε ήταν η πολιτική συνωμοσιολογία που επιχείρησε να προκαλέσει μια αποσταθεροποίηση της πολιτικής στην χώρα, εργαλειοποιώντας συναισθήματα του ελληνικού λαού, με τερατώδεις ψέματα». Κλιμακώνοντας δε την κριτική του προς τα κόμμα της αντιπολίτευσης πρόσθεσε: «Εσείς σπεύδετε να καταδικάσετε και να κηρύξετε ενόχους ανθρώπους που δεν έχουν καμία σχέση και όλα αυτά τα οποία λέτε. Εσείς μας καταδικάζετε εδώ και ενάμιση χρόνο με ψέματα και συκοφαντίες. Με προτάσεις μομφής, με προτάσεις παραπομπής, με ψέματα».

Τέμπη: Νέα ποινική δικογραφία στη Βουλή – Ποιους αφορά

Στο μεταξύ, νέα ποινική δικογραφία για την υπόθεση των Τεμπών διαβιβάστηκε χθες στη Βουλή, σύμφωνα με το άρθρο 86 του Συντάγματος και τον νόμο περί ευθύνης υπουργών.



Τη διαβίβαση της δικογραφίας ανακοίνωσε σήμερα ο α’ αντιπρόεδρος της Βουλής Γιάννης Πλακιωτάκης.

Η δικογραφία αφορά ειδικότερα τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, τον τέως υπουργό Μεταφορών και Υποδομών Χρ. Σταϊκούρα, τον τέως υφυπουργό, αρμόδιο για θέματα Μεταφορών του υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών, Βασίλειο Οικονόμου και τον υφυπουργό, αρμόδιο για θέματα Υποδομών, του υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών Νίκο Ταχιάο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ποινική δικογραφία σχηματίστηκε μετά από μήνυση 370 συγγενών θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος της 28ης Φεβρουαρίου 2023 και άλλων πολιτών.

