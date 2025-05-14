Καρατομείται η ''τιμωρός'' γυμνασιάρχης που έβαζε τα παιδιά να γονατίζουν για να ζητούν συγγνώμη

Την παύση από τα καθήκοντά της, της γυμνασιάρχη που φερόταν να χρησιμοποιούσε αντιπαιδαγωγικές συμπεριφορές στους μαθητές περιφερειακού σχολείου που διοικεί στην Αχαΐα, γνωμοδότησε χθες, Τρίτη, το Ανώτατο Περιφερειακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Πελοποννήσου», το πενταμελές ΑΠΥΣΔΕ, το οποίο συνεδρίασε υπό την προεδρία του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Νίκου Δελέγκου είχε καλέσει, χθες, σε ακρόαση τη γυμνασιάρχη και ακολούθως με ψήφους 3 υπέρ και 1 κατά, προχώρησε στη γνωμοδότηση της παύσης από τα καθήκοντά της. Η γνωμοδότηση θα σταλεί στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η οποία θα κληθεί να την εφαρμόσει.

Αχαΐα: Τους έβαζε να γράφουν 20 φορές τη φράση, «τον κουτό και τον χωριάτη ξένη έννοια τον τρώει»

Υπενθυμίζεται ότι η γυμνασιάρχης στην Αχαΐα φερόταν να υποβάλει τους μαθητές σε πρωτοφανείς και μη παιδαγωγικές τιμωρίες, όπως να γράφουν 20 φορές τη φράση: «Τον κουτό και τον χωριάτη ξένη έννοια τον τρώει» και να γονατίζουν και να ζητούν συγγνώμη, όταν προβαίνουν σε κάποιο ατόπημα.

Όλα τα παραπάνω είχαν καταγραφεί από τις αρμόδιες Αρχές της Εκπαίδευσης πριν από 1,5 χρόνο, αλλά δεν είχαν πράξει το δέον με αποτέλεσμα η γυμνασιάρχης στην Αχαΐα να συνεχίζει τις ίδιες τακτικές, όπως συνέχιζαν να αναφέρουν γονείς, αλλά και τα ίδια τα στελέχη της Εκπαίδευσης είχαν διαπιστώσει.

ΠΗΓΗ: pelop.gr