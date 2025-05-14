Μαρινάκης: Aφωνία του ΠΑΣΟΚ μετά το πόρισμα του ΕΜΠ - «Που είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης 48 ώρες μετά;»

''Πυρά'' κατά του ΠΑΣΟΚ αλλά και την ''αφωνία'' Ανδρουλάκη μετά το πόρισμα Καρώνη για το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη εξαπέλυσε ο κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1 και την εκπομπή «Μπρα ντε φερ» με τους Δημήτρη Τάκη και Χριστίνα Κοραή, επισημαίνοντας ότι «Το ΠΑΣΟΚ των παλιών ετών είχε σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, ενώ το ΠΑΣΟΚ του Ανδρουλάκη διολίσθησε με τις πιο ακραίες φωνές του λαϊκισμού».

''Βγαίνει το πόρισμα του ΕΜΠ και έχουμε αφωνία από τον Νίκο Ανδρουλάκη; Που είναι ο Ανδρουλάκης 48 ώρες μετά;'', διερωτήθηκε ο κυβερνητικός Εκπρόσωπος. Πρόσθεσε ότι η στάση ΣΥΡΙΖΑ και Πλεύσης Ελευθερίας ήταν αναμενόμενη, αλλά ''για το ΠΑΣΟΚ απογοητευτήκαμε''.







Όπως τόνισε, το επιχείρημα του να κατηγορηθεί υφιστάμενος σημαίνει απαραίτητα ότι θα κατηγορηθεί και ο προϊστάμενος δεν στέκει ούτε πολιτικά, ούτε ποινικά. ''Το κάθε πρόσωπο αξιολογείται ξεχωριστά κσι για να υπάρξει κακούργημα πρεπει να υπάρχει δόλος''. Κληθείς να απαντήσει στις καταγγελέις του κ.Ηλιόπουλου για το πόρισμα Καρώνη, επισήμανε ότι η κυβέρνηση δεν πήρε καθόλου θάρρος από την πραγματογνωμοσύνη, καθώς «για πάρα πολλούς μήνες δεχτήκαμε μια ανίερη επίθεση από την αντιπολίτευση ...φτάσαμε στο σημείο να δεχόμαστε μηνύματα ακόμα και απειλητικά, δεν δώσαμε συνέχεια σε κανένα ακούσαμε 1002 γιατί έτσι ειναι η πολιτική έχει και αυτές τις στιγμές». Όπως επισήμανε, η κυβέρνηση δεν είναι εδώ για να αντιδικεί ούτε με συγγενείς, ούτε με δικηγόρους, ούτε με την κοινωνία. «Το γεγονός ότι καταρρέει ένα αφήγημα συγκάλυψης δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να συνεχίσουμε να ζητάμε όλοι δικαιοσύνη για όποιον πρέπει να αποδοθεί δικαιοσύνη αλλά για να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά το πόρισμα Καρώνη είναι το δεύτερο επίσημο πόρισμα της δικαστικής αρχής δηλαδή αυτό που παρήγγειλε ο ειδικός εφέτης ανακριτής για την υπόθεση των Τεμπών», τόνισε.







Παράλληλα, όπως ο ίδιος ανέφερε «η υπόθεση των Τεμπών έχει δύο επίσημα πορίσματα, το πρώτο το οποίο είχε βγει το ’23 και δεν μιλούσε ούτε για εύφλεκτα υλικά ούτε για τίποτα και αφού ήρθαν κάποιοι συνήγοροι θυμάτων και αμφισβήτησαν τα ευρήματα του πρώτου πορίσματος διατάχθηκε η δεύτερη επίσημη δικαστική πραγματογνωμοσύνη. Άρα το επίσημο πόρισμα της υπόθεσης των Τεμπών είναι του Καρώνη στη συνέχεια του πρώτου. Ο Καρώνης έρχεται και λεει ότι με ισχυρή πιθανολόγηση χωρίς να υπάρχει κάποιο άλλο περιθώριο εύφλεκτου υλικού ξυλόλια, τουλολια και όλα τα υπόλοιπα που ακούγαμε αυτους τους μήνες. Έρχεται και λεει αυτό το οποίο είχε πει και το πρώτο πόρισμα ότι η έκρηξη με ισχυρή πιθανολόγηση προέρχεται από τα έλαια σιλικόνης άρα για το πολιτικό δια ταύτα αποκλείεται να υπάρχει κάποιος λαθρέμπορος που μεταφέρει κάποιο εύφλεκτο υλικό άρα δεν υπάρχει λόγος συγκάλυψης, άρα δεν υπάρχει λόγος μπαζώματος με σκοπό τη συγκάλυψη.