Νικητής διαγωνισμού για τη διπλή πρόσκληση στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson
clock 15:05 | 14/05/2025
newsroom ekriti.gr

Η Betsson, μεγάλος χορηγός του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, και το ekriti.gr έδωσαν την ευκαιρία σε έναν τυχερό αναγνώστη να ζήσει από κοντά τη μεγάλη γιορτή του ελληνικού ποδοσφαίρου: τον τελικό ανάμεσα στον ΟΦΗ και τον Ολυμπιακό, που θα διεξαχθεί το Σάββατο 17 Μαΐου.

Ο μεγάλος νικητής του διαγωνισμού είναι ο Μανούσος Φθενός, ο οποίος κερδίζει μία διπλή πρόσκληση για να παρακολουθήσει τον τελικό από κοντά, μαζί με ένα αγαπημένο του πρόσωπο!

Παράλληλα, το ΡΑΔΙΟ ΚΡΗΤΗ δίνει τη δυνατότητα και στους ακροατές του να βρεθούν στον τελικό, μέσω διαγωνισμού που λήγει σήμερα! Με ένα απλό τηλεφώνημα στο 2810 382300, συμμετέχετε στην κλήρωση για 10 εισιτήρια για τον μεγάλο αγώνα!

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί σήμερα, Τετάρτη 14 Μαΐου, ζωντανά μέσα από την εκπομπή «Στον κόσμο των sport» με τον Στέλιο Σβολιαντόπουλο.

