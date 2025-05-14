Δήμος Φαστού: Ξεκινούν οι αιτήσεις εγγραφών στους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς

Ο Δήμος Φαιστού ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους γονείς και κηδεμόνες, ότι για το σχολικό έτος 2025-2026, οι αιτήσεις για τις εγγραφές βρεφών και νηπίων για τους Δημοτικούς Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Μοιρών, Τυμπακίου και Ζαρού Δήμου Φαιστού, θα γίνονται δεκτές από την Πέμπτη 15 Μαΐου 2025 μέχρι και την 15η Ιουνίου 2025.

Βασική επιδίωξη του Δήμου Φαιστού είναι η πλειονότητα των αιτούντων να απαλλάσσονται από τα έξοδα φιλοξενίας παιδιού/ων με τη χρήση των voucher.

Όλοι οι αιτούντες καλούνται να υποβάλλουν αίτηση, τόσο μέσω του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος ΕΣΠΑ, με τη διαδικασία χορήγησης αξίων τοποθέτησης (voucher), εφόσον είναι δικαιούχοι του προγράμματος, όσο και μέσω Δήμου.

Επισημαίνεται, ότι η πλειονότητα των θέσεων καλύπτονται από τους αιτούντες στους οποίους έχουν χορηγηθεί αξίες τοποθέτησης (voucher). Η διαδικασία για τη χορήγησή τους ανακοινώνεται και πραγματοποιείται από το www.eetaa.gr μετά από σχετική πρόσκληση.

Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Ε Σ: 08:00-14:00

Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός Μοιρών

28920 22496

Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός Τυμπακίου

28920 51214

Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός Ζαρού

28940 31259

