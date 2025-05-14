Ηράκλειο: Εργοδοτικές αυθαιρεσίες καταγγέλλουν οι ξενοδοχοϋπάλληλοι

Πλησιάζει η ημερομηνία επαναπρόσληψης για τους ξενοδοχοϋπαλλήλους της ΠΕ Ηρακλείου η οποία είναι η 15η Μαϊου με το Σωματείο να καλεί τους εργαζόμενους να βρίσκονται σε επαγρύπνηση και να καταγγέλλουν άμεσα κάθε άρνηση επαναπρόσληψης.

Την ίδια ώρα και όπως προκύπτει από την ανακοίνωση που υπογράφει ο Πρόεδρος Νίκος Κοκολάκης και ο Γενικός Γραμματέας Νίκος Σμυρνάκης, δεν εκλείπουν οι εργοδοτικές αυθαιρεσίες ειδικά σε ό,τι αφορά την εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας, την παράδοση ατομικών συμβάσεων και την ορθή έκδοση αποδείξεων μισθοδοσίας.

Το Σωματείο καταγγέλλει παραποιήσεις ωραρίων, εργασία την 6η ημέρα χωρίς καταγραφή, αλλά και απόκρυψη δεδουλευμένων, ζητώντας από το Υπουργείο Εργασίας και τις αρμόδιες αρχές να εντείνουν τους ελέγχους.

Μεταξύ άλλων οι ξενοδοχοϋπάλλληλοι καλούν τους εργοδότες να τηρήσουν τις υποχρεώσεις τους και τους εργαζόμενους να μην φοβούνται να καταγγείλουν παραβιάσεις.

Υπενθυμίζεται ότι για φέτος είναι σε ισχύ η νέα τοπική συλλογική σύμβαση εργασίας στην υπογραφή της οποίας προχώρησαν ξενοδόχοι και ξενοδοχοϋπάλληλοι του Ηρακλείου.

Σύμφωνα με αυτή, προβλέπονται αυξήσεις στους μισθούς κατά 5% για φέτος και 3% για το 2026.

Επιπλέον προβλέπεται 8% αύξηση για την τέταρτη κατηγορία των εργαζομένων ο βασικός μισθός των οποίων ανέρχεται πλέον στα 960€ μικτά για πενθήμερη και οκτάωρη εργασία.

Σημειώνεται ότι και η φετινή τουριστική σεζόν που ξεκινά, θα έχει πολλά κενά στις θέσεις εργασίας στα ξενοδοχεία που σε πανελλαδικό επίπεδο υπολογίζονται στις 80.000 και πολλοί θεωρούν εξαιρετικά δύσκολο το να καλυφθούν.

Αναλυτικά στην ανακοίνωση αναφέρονται τα εξής:

Το Σωματείο Ξενοδοχοϋπαλλήλων Νομού Ηρακλείου υπενθυμίζει σε όλους τους ξενοδοχοϋπαλλήλους ότι η καταλυτική ημερομηνία επαναπρόσληψης στα ξενοδοχεία είναι η 15η Μαΐου 2025. Καλούμε όλους τους εργαζόμενους να βρίσκονται σε επαγρύπνηση και να ενημερώνουν άμεσα το Σωματείο για τυχόν προβλήματα ή αρνήσεις επαναπρόσληψης.

Καλούμε τους ξενοδόχους να επαναπροσλάβουν όλου τους εργαζόμενους μέχρι τις 15 Μαΐου που έχουν αυτό το δικαίωμα.

Ατομικές Συμβάσεις και Μισθοδοσία

Το Σωματείο τονίζει ότι οι εργαζόμενοι έχουν δικαίωμα να ενημερώνονται πλήρως για τους όρους των ατομικών τους συμβάσεων εργασίας κατά την έναρξη της απασχόλησής τους και να λαμβάνουν αντίγραφο της σύμβασης. Η παράδοση της σύμβασης αποτελεί υποχρέωση του εργοδότη και διασφαλίζει τη διαφάνεια και την κατοχύρωση των δικαιωμάτων των εργαζομένων.

Επιπλέον, με την εξόφληση της μισθοδοσίας, κάθε εργαζόμενος δικαιούται να λαμβάνει αντίγραφο απόδειξης μισθοδοσίας, όπου πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια:

· Οι καθαρές αποδοχές.

· Οι προσαυξήσεις για υπερωριακή εργασία ή εργασία κατά τις αργίες.

· Οι κρατήσεις και οι εισφορές.

Αυθαιρεσίες στην Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας

Το Σωματείο καταγγέλλει φαινόμενα εργοδοτικής αυθαιρεσίας σχετικά με την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Πολλοί εργαζόμενοι αναφέρουν:

· Παραποίηση ωραρίων εργασίας, με πίεση για δήλωση λιγότερων ωρών από τις πραγματικά εργασθείσες.

· Εργασία κατά την 6η ημέρα (ρεπό ) χωρίς καταγραφή στην κάρτα, με συνέπειες όπως:

o Απώλεια των δεδουλευμένων και της προσαύξησης.

o Κίνδυνο σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος.

Κάλεσμα για Συμμόρφωση

Καλούμε το Υπουργείο Εργασίας και τις αρμόδιες αρχές να εντείνουν τους ελέγχους και να διασφαλίσουν την τήρηση της εργατικής νομοθεσίας. Παράλληλα, καλούμε τους εργοδότες να συμμορφώνονται με τις νομικές υποχρεώσεις τους, διασφαλίζοντας τα δικαιώματα των εργαζομένων.

Καλούμε όλους τους ξενοδοχοϋπαλλήλους να μην διστάσουν να καταγγείλουν κάθε περίπτωση παραβίασης των εργασιακών τους δικαιωμάτων.

Για οποιαδήποτε καταγγελία ή βοήθεια, επικοινωνήστε με το Σωματείο μας».

