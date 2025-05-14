Παρίσι: Από τις 5 Ιουλίου, μπορείτε να κολυμπήσετε στον Σηκουάνα (αν τολμάτε)

Αν δεν πειστήκατε κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων ότι ο Σηκουάνας είναι κατάλληλος για κολύμβηση, η δήμαρχος του Παρισιού, Αν Ινταλγκό, σας δίνει ακόμη μια ευκαιρία.

Μετά τους αθλητές, ήρθε η ώρα για το κοινό. Κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων του περασμένου καλοκαιριού, ο Σηκουάνας φιλοξένησε τους αγώνες κολύμβησης και τριάθλου σε ανοιχτή θάλασσα.

Έναν χρόνο αργότερα, όπως είχε υποσχεθεί η δήμαρχος, θα ανοίξουν τρεις εποπτευόμενοι χώροι κολύμβησης στην καρδιά του Παρισιού: στο Quai de Bercy (Κε ντε Μπερσί), στο Bras de Grenelle (Μπρα ντε Γκρενέλ) και στο Bras Marie (Μπρα Μαρί).

Τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν, σύμφωνα με τη Le Figaro, στις 5 Ιουλίου, μετά από περισσότερα από 100 χρόνια απαγόρευσης, ανακοίνωσε η δήμαρχος της γαλλικής πρωτεύουσας σε συνέντευξη Τύπου την Τετάρτη. Ο χώρος της Γκρενέλ θα είναι εξοπλισμένος με έναν παιδότοπο.

