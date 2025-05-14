Αυξάνεται σταθερά ο αριθμός των μαθητών του κοινωνικού φροντιστηρίου του Δήμου Ηρακλείου

Ένα νέο κύκλο μαθημάτων ανοίγει το κοινωνικό φροντιστήριο του Δήμου Ηρακλείου που αυξάνει σταθερά των αριθμό των παιδιών που καλύπτει, παρέχοντας δωρεάν εξωσχολική εκπαίδευση. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι, τη φετινή σχολική χρονιά μαθήματα παρακολούθησαν συνολικά 120 μαθητές και δίδαξαν εθελοντικά 24 καθηγητές.

Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Παιδείας Αντώνη Περισυνάκη από τις 23 Ιουνίου και μέχρι το τέλος του Ιουλίου θα πραγματοποιηθούν θερινά μαθήματα στο Καπετανάκειο. Συγκεκριμένα για τους μαθητές της Β' Λυκείου θα παραδίδονται γλώσσα και μαθηματικά, ενώ για στους μαθητές της τρίτης Λυκείου θα παραδίδονται όλα τα μαθήματα στα οποία εξετάζονται στις πανελλαδικές.

Οι ενδιαφερόμενοι μαθητές για να παρακολουθήσουν τα θερινά μαθήματα θα μπορούν να κάνουν αίτηση στη Δημοτική κοινότητα στην οποία ανήκουν μέχρι 18 Ιουνίου. Σύμφωνα με τον κ. Περισυνάκη το κοινωνικό φροντιστήριο είναι ένας σπουδαίος θεσμός που στηρίζει παιδιά άπορων οικογενειών ή οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα, που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να καλύψουν το κόστος μαθημάτων της ενισχυτικής διδασκαλίας για να βελτιωθεί η απόδοση τους στα σχολεία.

Ο αντιδήμαρχος τονίζει ότι είναι πραγματικά αξιέπαινη η αφιλοκερδής συμμετοχή των καθηγητών στη στήριξη των μαθητών του κοινωνικού φροντιστηρίου, που είναι σημαντικό να λειτουργήσει πολλαπλασιαστικά ώστε να δοθεί η δυνατότητα σε όσο το δυνατό μεγαλύτερο αριθμό παιδιών να παρακολουθήσουν μαθήματα και να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους στο σχολείο. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι για να εξυπηρετείται και ένας αριθμός παιδιών που βρίσκονται σε χωριά ή σε απομακρυσμένες περιοχές και αντιμετωπίζουν προβλήματα με τη μετακίνηση τους υπάρχει μέριμνα για να παρακολουθούν τα μαθήματα διαδικτυακά.

Ο αντιδήμαρχος σημειώνει ότι το κοινωνικό φροντιστήριο του Δήμου Ηρακλείου έχει αποδείξει στην πράξη ότι είναι ένας από τους πιο σημαντικούς θεσμούς, που έχει πετύχει ακριβώς επειδή έχει χτίσει ένα κλίμα εμπιστοσύνης με την κοινωνία καθώς τα παιδιά που συμμετέχουν σε αυτό στηρίζονται ουσιαστικά σε ότι αφορά στην εξωσχολική εκπαίδευση και πολλά από αυτά, έχουν καταγράψει πολύ σημαντικές επιτυχίες.

