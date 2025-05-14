ΔΕΥ.25 Μαΐ 2026 15:13
Οι πρώτες δηλώσεις του Theo Evan μετά τον αποκλεισμό της Κύπρου από τον τελικό της Eurovision
clock 14:00 | 14/05/2025
H Κύπρος δεν βρέθηκε ανάμεσα στις χώρες που προκρίθηκαν για τον τελικό της Eurovision, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 17 Μαΐου.

O τραγουδιστής έκανε δήλωση στην εκπομπή «Happy Day» μετά τον αποκλεισμό του.

«Πήραμε ρίσκο με το συγκεκριμένο κομμάτι, ελπίζαμε θα ήταν μεγαλύτερη η υποδοχή. Δεν πειράζει, συνεχίζουμε. Σίγουρα στεναχωρήθηκα. Ευχαριστώ ξανά το RIK που μου έδωσε την ευκαιρία. Ήταν όντως ανατροπή, όχι μόνο για εμάς αλλά και για άλλες χώρες. Δουλέψαμε πάρα πολύ σκληρά για το αποτέλεσμα που είδατε. Τώρα που τελείωσε μπορώ να σας πω ότι υπήρχε τεράστιο level επικινδυνότητας και όταν ήμασταν κάθε φορά πάνω στη σκηνή, χτυπήσαμε άπειρες φορές, τραυματιστήκαμε άπειρες φορές. Δουλέψαμε όλοι πάρα πολύ σκληρά. Να ευχηθώ στην Ελλάδα καλή επιτυχία. Να σκίσουμε, συνεχίζουμε δυνατά» είπε ο Theo Evan.

